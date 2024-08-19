ÊÆ´Ú¤¬¹çÆ±·³»ö±é½¬³«»Ï¡¡¡ÖÂçÎÌÇË²õÊ¼´ï¤ËÂÐ±þ¡×¡¡ËÌÄ«Á¯¤ÏÈãÈ½
¡¡ÊÆ´ÚÎ¾·³¤Ï19Æü¡¢Ä«Á¯È¾ÅçÍ»ö¤òÁÛÄê¤·¤¿ÄêÎã¤Î¹çÆ±·³»ö±é½¬¡Ö²µ»Ù¡Ê¥¦¥ë¥Á¡Ë¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥·¡¼¥ë¥É¡×¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡29Æü¤Þ¤Ç¡£º£²ó¤ÏËÌÄ«Á¯¤ÎÂçÎÌÇË²õÊ¼´ï¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌÄ«Á¯³°Ì³¾ÊÊÆ¹ñ¸¦µæ½ê¤Ï18Æü¡¢±é½¬¤òÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¡¦ê÷ÍÛ¤Î³¤´ß¤Ç2023Ç¯8·î28Æü¡¢¡Ö²µ»Ù¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥·¡¼¥ë¥É¡×¤Î°ì´Ä¤ÇÊÆ´ÚÎ¾·³¤¬¼Â»Ü¤·¤¿·±Îý=¥í¥¤¥¿¡¼
¡¡´Ú¹ñ·³¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±é½¬¤Ç¤Ï¡¢48¤ÎÌî³°µ¡Æ°·±Îý¤Î¤Û¤«¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤Î·±Îý¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï19Æü¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÏÁ´À¤³¦¤ÇºÇ¤âÌµËÅ¤ÇÈóÍýÀÅª¤ÊËÌÄ«Á¯¤ÎÄ©È¯¤È¶¼°Ò¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±é½¬¤Î´ü´ÖÃæ¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ë³Ë¤Î»ÈÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«22Æü¤Ë¤Ï¡¢¶õ½±¤òÁÛÄê¤·¡¢»ÔÌ±¤¬»²²Ã¤¹¤ëÈòÆñ·±Îý¤â´Ú¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î³°Ì³¾ÊÊÆ¹ñ¸¦µæ½ê¤Ï±é½¬¤ËÀèÎ©¤Á18Æü¤ËÀ¼ÌÀ¤ò¸øÉ½¡£ÊÆ´Ú¤Î·³»ö±é½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿¯Î¬ÀïÁè¤Î±é½¬¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤¬Æ±ÆüÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö·³»öÅªÄ©È¯¹Ô°Ù¤¬·ã²½¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¶¼°Ò¤òÌµÎÏ²½¤µ¤»¤ëÀµµÁ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤â¶¯²½¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸£À©¡Ê¤±¤ó¤»¤¤¡Ë¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯¤ÏºòÇ¯¤Î±é½¬´ü´ÖÃæ¡¢Ã»µ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÈ¯¼Í¤·¤¿¡£º£²ó¤â¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤Ê¤É¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤Ë½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê¥½¥¦¥ë¡áÂÀÅÄÀ®Èþ¡Ë