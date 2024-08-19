¡ÚÀè½µ¤ÎJRAËõ¾ÃÇÏ¡Û¼Ç¤Ç5¾¡¤òµó¤²¤¿¥¹¥«ー¥Õ¥§¥¤¥¹¡¢¥Ý¥¿¥¸¥§¤ä¥ëー¥¸¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÈ¾Ëå¤Ë¤¢¤¿¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ê¤É
¡¡8·î12Æü¤«¤é18Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¤Ï¡¢¼Ç¤Î¥Þ¥¤¥ë¤«¤éÃæµ÷Î¥¤Ç5¾¡¤òµó¤²¤¿¥¹¥«ー¥Õ¥§¥¤¥¹(²´8¡¢·ªÅì¡¦ÃæÃÝÏÂÌé±¹¼Ë)¡¢18Ç¯¤Î¥Ûー¥×¥Õ¥ëS¤Ç4Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¥³¥¹¥â¥«¥ì¥ó¥É¥¥¥é(²´8¡¢Èþ±º¡¦ÇôÃ«¾»±û±¹¼Ë)¡¢¥Ý¥¿¥¸¥§¤ä¥ëー¥¸¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÈ¾Ëå¤Ë¤¢¤¿¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Þ¥¤¥ë(ÌÆ5¡¢·ªÅì¡¦Ê¡±ÊÍ´°ì±¹¼Ë)¤Ê¤É¤¬JRA¤Î¶¥ÁöÇÏÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ýÆÀ¾Þ¶â200Ëü±ß°Ê¾å¤ÎËõ¾ÃÇÏ°ìÍ÷¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£8·î13Æü
¥È¥ª¥ä¥ê¥È¥»¥¤¥È
¥Ôー¥¹¥Ç¥£¥ª¥ó
¢£8·î14Æü
¥¢¥¿¥«¥ó¥Æ
¥¦¥¤¥¹¥ー¥¿¥¤¥à
¥ªー¥ë¥Õ¥é¥Ã¥°
¥¥¬¥µ
¥³¥¹¥â¥«¥ì¥ó¥É¥¥¥é
¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢
¥¹¥«ー¥Õ¥§¥¤¥¹
¥Õ¥¡¥à¥¹¥Ñー¥Ö
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Þ¥¤¥ë
¥éー¥È¥êー
¥ì¥¤¥Ê¥¢¥ì¥Ê
¥í¥¸¥Ïー¥Ó¥ó
¢£8·î15Æü
¥¯¥¤¥ó¥º¥«¥à¥¤
¥³¥¹¥â¥Î¥¢¥¼¥Ã¥È
¥Ï¥¯¥µ¥ó¥Ä¥¥ß¥Æ¥¤
¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¥¹¥Æ¥é
¥íー¥É¥Þ¥°¥Þ
¢£8·î16Æü
¥¯¥í¥À¥Ö¥·
¥À¥Î¥ó¥Ð¥Ó¥ë
¥Ä¥êー¥Õ¥í¥Ã¥°
¥Õ¥£¥Ç¥ë
¢£8·î17Æü
¥®¥¬¥Ð¥Ã¥±¥ó
¥µ¥È¥Î¥é¥à¥»¥¹
¥Ïー¥Ä¥ª¥Ö¥·¥ã¥«
¥Õ¥íー¥ë¥·¥å¥¿¥Ã¥È
¥Ý¥¤¥º¥ó¥¢¥í¥¦
¥â¥Íー¥¿¥Éー¥í
¥ì¥Ã¥É¥¨¥é¥ó¥Éー¥ë
¢£8·î18Æü
¥¿¥¤¥³¥Í¥ó
(JRA¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê)