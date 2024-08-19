¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢7¿ÍÁ´°÷½¸¹ç¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê»£±Æ¡¡¿·¶Ê¡Ö¥³¥¤¥¹¥ë¥Ò¥«¥ê¡×Î¢ÏÃ¤â
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤¬¡¢¤¤ç¤¦19ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù30¹æ(¾®³Ø´Û)¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¡(C)¾®³Ø´Û/½÷À¥»¥Ö¥ó »£±Æ/ÅÄ·ÁÀé¹É
¡û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù30¹æ¤ËÅÐ¾ì
º£¹æ¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤¬1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë7¿ÍÁ´°÷¤ÇÅÐ¾ì¡£»£±Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È¤Ê¤Ë¤ïHouse¡É¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤Î¤ó¤Ó¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿·¶Ê¡Ö¥³¥¤¥¹¥ë¥Ò¥«¥ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥È¡¼¥¯¤ò·ÇºÜ¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ï¡¢À¾ÈªÂç¸ã¡¦ÂçÀ¾Î®À±¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡¦Âç¶¶ÏÂÌé¤«¤é¤Ê¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2021Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½é¿´LOVE¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¡(C)¾®³Ø´Û/½÷À¥»¥Ö¥ó »£±Æ/ÅÄ·ÁÀé¹É
¡û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù30¹æ¤ËÅÐ¾ì
º£¹æ¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤¬1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë7¿ÍÁ´°÷¤ÇÅÐ¾ì¡£»£±Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È¤Ê¤Ë¤ïHouse¡É¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤Î¤ó¤Ó¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿·¶Ê¡Ö¥³¥¤¥¹¥ë¥Ò¥«¥ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥È¡¼¥¯¤ò·ÇºÜ¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ï¡¢À¾ÈªÂç¸ã¡¦ÂçÀ¾Î®À±¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡¦Âç¶¶ÏÂÌé¤«¤é¤Ê¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2021Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½é¿´LOVE¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£