素材の旨みが香り立つ出汁が秀逸！ 「日本料理 太月」出身の店主が営む新店（東京・白金高輪）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。「日本料理 太月」で修業を積んだ店主による、四季薫る日本料理店が、白金高輪駅に移転オープンしました。

馳走 郄山(東京・白金高輪)

写真:お店から

2024年7月、白金高輪駅から徒歩8分ほどの場所に四季薫る日本料理を味わえる「馳走 郄山」がオープンしました。店主の高山 知也氏は都内の日本料理店で修業を重ね、「The Tabelog Award 2024」Bronze受賞店でもあり、ミシュラン一つ星を獲得している青山の名店「日本料理 太月」で研鑽を積んだ後、銀座の日本料理店で店長を務めた経歴の持ち主。自分の中での理想を形にするべく、集大成として独立を決意し2020年11月、六本木に「日本料理 郄やま」をオープン。丁寧に仕事をした間違いのない日本料理を楽しめると人気を得ていました。今回、長い期間修業をしてきた港区内で新店舗を探し、中でも落ち着いた雰囲気がとても気に入った白金高輪に移転、名前も「馳走 郄山」と新たになりました。

ライブ感のあるカウンター 写真:お店から

白金高輪の真新しいビルに店を構える同店は、都会の喧騒を忘れさせるようなモダンで落ち着いた和の空間。シンプルで高級感がありながら温かみがあり、肩肘張らずにリラックスして過ごせます。カウンター内には焼き場が設置され、客席は料理が作られていく姿を眺めながら食事ができる、ライブ感のあるカウンター6席の他、プライベート感のある4名用の完全個室を完備。寛いで食事の時間を楽しめるので、お祝いや接待などにも最適です。

フルーツトマト摺り流し 写真:お店から

メニューは10品ほどで構成される「季節のおまかせ」25,000円のみ。夏には鮎や鱧を、冬にはワカサギや松葉蟹を使うなど、季節ごとの旬の食材を全国から仕入れ、最高の状態を見極めて提供します。

こだわりの出汁 写真:お店から

「日本料理の心」とも言える出汁には、素材の味を引き出してくれるという名水百選にも選ばれている福井県の「瓜割の滝」から採水した「瓜割の水」を取り寄せて使用。昆布、削り立ての本枯節で引いた出汁は、素材の凝縮された旨みが香り立つ、高山氏こだわりの逸品です。食材の旨みを引き立てるだけでなく、出汁そのものが一品となる深い味わいを持つこだわりの出汁を、その香りも含めて堪能してください。

ランチコース一例 写真:お店から

土曜日と日曜日はランチ営業もしていて、「季節のお料理」9,900円を提供。味わいや彩りなど、季節の移ろいを感じる日本料理を6品のコースで楽しめます。

日本酒も季節に合わせて用意 写真:お店から

料理に寄り添う日本酒も、新酒、春酒、夏酒、ひやおろしなど、季節ごとに違った味わいのものを用意。旬の食材に合わせて楽しむ日本酒は、四季を感じる格別のおいしさ。日本酒の他にも、ワインやウイスキーなど、多様な個性を持った幅広いお酒を揃えています。

天然鮎 写真:お店から

五感を満たし、季節を感じる日本料理店「馳走 郄山」。旬の食材とこだわりの出汁から生み出される彩り豊かな料理の数々を楽しみに、足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

鯖寿司 出典:ウェイクさん

『六本木前の祐月さんからのファンで通わせてもらっています。王道のコース構成でブレない

世の中は奇を狙ったメニューが多い中変わらないスタイル。元々太月さんで修行されていたことも今のスタイルになってると思われます



夏のコースは鱧と鮎。きょうは鯖寿司も出ましたね。落ち着いたら和食ラーメンも復活するかも?です



まだまだオープンしたばかりなので落ち着いた頃にまた来店しようっ!』(ウェイクさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆馳走 郄山住所 : 東京都港区南麻布2-7-23 マーキュリー南麻布 9FTEL : 050-5594-1182

文:佐藤明日香

