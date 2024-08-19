£Ã£ï£ã£ï£í£é¡¡¥Ï¥¤¥¥å¡¼Å¸¹Ô¤±¤º¡Ö¤â¤Ã¤È¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡ª¡×¤È¤ª´ê¤¤
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¹©Æ£ÀÅ¹á¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë£Ã£ï£ã£ï£í£é¡Ê£²£³¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼¡ª¡ª¡×µÇ°Å¸¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´ê¤¤¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡£²£´»þ´Ö¤Ç¾Ã¤¨¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤Æ¤ÎÅê¹Æ¡££¸·î£±£¹Æü¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö¡ô¥Ï¥¤¥¥å¡¼¤ÎÆü¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö£±£°¼þÇ¯µÇ°Å¸¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ËÇä¤ìÀÚ¤ì¤¹¤®¤Æ¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¡µã¤¤¤Á¤ã¤¦¡ª¡×¤ÈÅìµþ¤Ç¤Ï£··î£±£³Æü¤«¤é£¸·î£´Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼¡ª¡ª¥¢¥Ë¥á£±£°¼þÇ¯µÇ°Å¸¡×¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ã£ï£ã£ï£í£é¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ÇËå¤Î£Ë£ï£ë£é¡¤¤ÈÀ¸´ÑÀï¤¹¤ë»Ñ¤â¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Ð¥ì¡¼½÷»ÒÂåÉ½¤ÎÀÐÀî¿¿Í¤¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â£Ó£Î£Ó¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£