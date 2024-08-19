X¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¿¡ÖÂçº¬¤ß¤¿¤¤¤Ë¹Å¤¤Åí¡×¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¤ª¤É¤í¤¤Î¿©´¶¤ÈÌ£¤À¤Ã¤¿
Togetter¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô¤Î¤ÕËÞ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂçº¬¤ß¤¿¤¤¤Ë¹Å¤¤Åí¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬X¡ÊTwitter¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤ª¤É¤í¤¡×¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ì¾Á°¤ÎÉÊ¼ï¤Ç¡¢¼ç¤Ë»³·Á¸©¡¢ÀÄ¿¹¸©¡¢Ä¹Ìî¸©¤Ê¤É¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ÎÉÊ¼ïÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤¢ ¥µ¥¯¥Ã¥µ¥¯¥Ã¤È³ú¤à¤¿¤Ó¤Ë¤¤¤¤²»¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡ÖÂçº¬¤È¤ê¤ó¤´¤Î´Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¿©´¶¡×¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦´Å¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢´Å¤¤¿©¤ÙÊª¤Î¿©´¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ÇÇ¾¤¬¥Ð¥°¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤À¤½¤ì¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤Ç¤â¤½¤ó¤ÊÉÊ¼ïÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ìµ¤¤¤·¡¢Æþ¼ê¤¹¤ë¤ÎÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤Ê¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤ÆÃµ¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢Amazon¤ÇÉáÄÌ¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Amazon¤¹¤´¤¤¤Ê¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯Çã¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡£
´Ý¤«¤¸¤ê¤Ç¹ë²÷¤Ë¤¤¤³¤¦
»ä¤¬Çã¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤É¤í¤¡×¤Ï¡¢2kgÆþ¤ê¤Ç4320±ß¤À¤Ã¤¿¡£ÆÏ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤³¤Á¤é¡£
¤º¤Ã¤·¤ê¤È½Å¤¿¤¤Âç¤Ö¤ê¤ÎÅí¤¬6¸ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ·Ú¤¯»Ø¤Ç²¡¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»Ø¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È²¡¤·ÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£³Î¤«¤Ë¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÅí¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¹Å¤½¤¦¤À¡£
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅí¤ò1¶ÌÇã¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀÚ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢»³·Á¸©¤ÎJA¤Î¾Ò²ðµ»ö¤Ë¤Ï¡Ö¤¤ì¤¤¤ËÀö¤Ã¤Æ¡¢Èé¤´¤È´Ý¤«¤¸¤ê¤¹¤ë¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
Åí¤ò´Ý¤«¤¸¤ê¡Ä¤½¤ó¤ÊÂ¹¸ç¶õ¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ä¡ª¡©
»Ò¤É¤â¤Î»þ¡¢¡ÖÀ¾Í·µ¡×¤òÆÉ¤ó¤ÇÂ¹¸ç¶õ¤¬¡ÖÀçÅí¡×¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤ËÆ´¤ì¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤É¤í¤¡×¤Ï¹Å¤¤ÉÊ¼ï¤Ê¤Î¤ÇÈé¤´¤È¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢¤Þ¤¿Èé¤È¼Â¤Î´Ö¤Ë»ÝÌ£¤È±ÉÍÜ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤ª¤É¤í¤¡×¤Ë¤Ï»ºÌÓ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¿å¤ÇÀö¤¦ºÝ¤Ë»Ø¤Ç¾¯¤·»¤¤Ã¤ÆÍî¤È¤¹¤ÈÎÉ¤¤¡£
¤¤¤¶¼Â¿©¡£¿ÍÀ¸½é¡¢Åí¤Î´Ý¤«¤¸¤ê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¡£¤¬¤Ö¤ê¤È¹Ô¤¯¡£
ËÜÅö¤À¡ª¹Å¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª
¤«¤¸¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Á°»õ¤¬¤½¤Î¹Å¤µ¤Ë¤ä¤ä¶±¤à¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¹Å¤¤¡£¿©´¶¤Ï³Î¤«¤ËÀ¸¤ÎÂçº¬¤ò¿©¤Ù¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¥·¥ã¥¯¥·¥ã¥¯¤È¾®µ¤Ì£ÎÉ¤¤²»¤¬¶Á¤¯¡£
´Å¤µ¤ä¹á¤ê¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÅí¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤ï¤ê¤È¹µ¤¨ÌÜ¤Ç¡¢Ã¸¤¤´Å¤µ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¼ï¤Ë¶á¤Å¤¯¤Û¤É¤Ë»ÀÌ£¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¿©¤Ù±þ¤¨¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅí¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤ëÌÌÇò¤¤²Ì¼Â¤À¡£
´Ý¤«¤¸¤ê¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÈþÌ£¤·¤¤¤¬¡¢Àè½Ò¤Î¤è¤¦¤ËÉô°Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Å¤µ¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤«¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤¯¤··Á¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤ëÊý¤¬¿©¤Ù¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£
¤ª¤É¤í¤¤Î½Ü¤Ï8·î²¼½Ü¤«¤é9·îÃæº¢¤Þ¤Ç¤À¤È¤¤¤¦¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢Çã¤Ã¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢Âç¤¤Ê²èÁü¤ä´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é