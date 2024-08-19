±ß¾å¾º¡¢°ì»þ145±ßÂæ¡¡ÆüÊÆ¶âÍ»À¯ºö¤Î°ã¤¤¤Ç
¡¡½µÌÀ¤±19Æü¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç¾å¾º¤·¡¢°ì»þ1¥É¥ë¡á145±ßÂæ¤òÉÕ¤±¤¿¡£ÆüÊÆ¶âÍ»À¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤Î°ã¤¤¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¡¢¶âÍøº¹½Ì¾®¤ò¸«¹þ¤à±ßÇã¤¤¥É¥ëÇä¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¸á¸å4»þ¸½ºß¤ÏÁ°½µËöÈæ3±ß17Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á145±ß86¡Á87Á¬¡£¥æ¡¼¥í¤Ï2±ß68Á¬±ß¹â¥æ¡¼¥í°Â¤Î1¥æ¡¼¥í¡á161±ß04¡Á07Á¬¡£
¡¡ÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤¬16Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿½»ÂðÃå¹©·ï¿ô¤¬Äã¿å½à¤Ç¡¢ÊÆ·ÐºÑ¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬9·î¤ÎÍø²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤È¤Î»×ÏÇ¤ËÂÐ¤·¡¢Æü¶ä¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤ÎÀµ¾ï²½¤Ë¸þ¤±¤ÆÍø¾å¤²¤ò¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¸«Êý¤¬º¬¶¯¤¤¡£