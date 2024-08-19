¡Ö¥Ý¥¹¥È´ßÅÄ¡×¼«Ì±ÁíºÛÁª¤Ç¡È½é¡É½ÐÇÏÉ½ÌÀ¡¡¾®ÎÓÂëÇ·Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤¬19Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¡ÖÃ¦ÇÉÈ¶Áªµó¤ò¤³¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÅ°Äì¡×
10¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¥Ý¥¹¥È´ßÅÄ¡×¸õÊä¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÀµ¼°¤ËÌ¾¾è¤ê¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓÂëÇ·Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤Ï¡¢19Æü¸á¸å2»þ¤«¤éµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓÂëÇ·Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
Íè¤¿¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ½ÐÇÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤³¤³¤ËÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡£Ã¦ÇÉÈ¶Áªµó¤ò¤³¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÅ°Äì¤¹¤ë¡£µìÇÉÈ¶¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¤Ï°ìÀÚµá¤á¤Ê¤¤¡£
»Ù±ç¤¹¤ëµÄ°÷Ìó20¿Í¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¾®ÎÓ»á¤Ï½ÅÍ×»ë¤¹¤ëÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¡Ö·ÐºÑ¡×¡Ö³°¸ò°ÂÊÝ¡×¡Ö°Â¿´¤È´õË¾¤Ë´Ø¤ï¤ëÀ¯ºö¡×¡Ö·ûË¡²þÀµ¡×¤Î4ÅÀ¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¾®ÎÓ»á¤Ï»öÌ³½ê¤ÇFNN¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓÂëÇ·Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
¡ÊQ.¤¤¤Ä¤â¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¡©¡ËÎÏ¶¯¤¤¡¢ÎÏ¶¯¤¤¿§¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â²¹¤«¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿§¤Ç¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤ÎÍ×¿Í¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦³Ú´ï¤â¡£
¾®ÎÓÂëÇ·Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
¤³¤ì»ä¡¢½é¤Ç¤¹¤è¡£²»½Ð¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡ÊQ.²»³Ú¤ÏÆÀ°Õ¡©¡Ë¤½¤ó¤Ê¤ËÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ÁíºÛÁª¤Ï11¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤ëº®ÀïÌÏÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÀî³°Áê¤Ï¡¢19Æü¸áÁ°¡¢µ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢µÄ°÷¤ËÅÅÏÃ¤Ç»Ù±ç¤ò´ê¤¤¡¢¡Ö¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢³°¸òÆüÄø¤¬¤¢¤ë¥¤¥ó¥É¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ºØÆ£·ÐºÑ»º¶ÈÁê¤Ï¡¢¼þ°Ï¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿¿·õ¤ÊÀ¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¸µ´Ä¶Áê¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤â¤Ë½ÐÇÏ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ðÀª¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾®Àô»á¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö½Û´Ä·ÐºÑ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼óÁê´±Å¡¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁíºÛÁª¤ÎÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢9·î12Æü¹ð¼¨¡¢27Æü¤ËÅê³«É¼¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²áµîºÇÄ¹¤Î15Æü´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£