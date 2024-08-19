Æü·Ð225ÀèÊª¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê19ÆüÂç°ú¤±¡Ë
¡¡19Æü¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª¤ÏÁ°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ920±ß°Â¤Î3Ëü7170±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
44873.50±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
42481.00±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
40587.50±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó1¡Ê±À¾å¸Â¡Ë
40088.50±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É1¦Ò
39810.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó2¡Ê±À²¼¸Â¡Ë
38633.60±ß¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
37696.00±ß¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
37170.00±ß¡¡¡¡19ÆüÀèÊªÀ¶»»ÃÍ
37025.00±ß¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
36902.00±ß¡¡¡¡5Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
36430.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
35303.50±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É-1¦Ò
34640.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
32911.00±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
30518.50±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
257.07±ß¡¡¡¡19ÆüÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¸½Êª½ªÃÍ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
44873.50±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
42481.00±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
40587.50±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó1¡Ê±À¾å¸Â¡Ë
40088.50±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É1¦Ò
39810.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó2¡Ê±À²¼¸Â¡Ë
38633.60±ß¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
37696.00±ß¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
37170.00±ß¡¡¡¡19ÆüÀèÊªÀ¶»»ÃÍ
37025.00±ß¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
36902.00±ß¡¡¡¡5Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
36430.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
35303.50±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É-1¦Ò
34640.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
32911.00±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
30518.50±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
257.07±ß¡¡¡¡19ÆüÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¸½Êª½ªÃÍ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹