TBS系できょう19日に4時間半にわたって生放送される『CDTVライブ!ライブ!夏フェスSP』(後6:30〜10:57 ※7:00までは一部地域を除く)のタイムテーブルが、番組公式サイトで公開された。Mrs. GREEN APPLEは、午後7時台にロングヒット中の「点描の唄」、8時台に新たな人生讃歌として人々の背中を押してくれる「アポロドロス」、9時台にCMソングとして話題の新曲「familie」の3曲をフルサイズで初披露する。

Number_iは9時台に登場。1stフルアルバム『No.I』のリード曲でメンバーの神宮寺勇太がプロデュースした新曲「INZM」をフルサイズでテレビ初パフォーマンスする。乃木坂46は7時台に5期生の井上和がセンターを務める「チートデイ」を披露。中島健人とキタニタツヤによる話題の異色ユニット・GEMN(ジェム)は8時台にアニメ『【推しの子】』の第2期オープニング主題歌「ファタール」を、LiSAは9時台に22枚目シングル「ブラックボックス」をフルサイズでテレビ初歌唱する。キマグレンとAqua Timezが再結成後初の音楽番組出演へ。キマグレンは午後7時台に名曲「LIFE」を、Aqua Timezは午後8時台にヒット曲「虹」「決意の朝に」をそれぞれ披露する。ポルノグラフィティが登場するフェス企画は、9〜10時台に放送。「ミュージック・アワー」「アゲハ蝶」など長年愛されているヒット曲をはじめ、デビュー曲「アポロ」から最新曲「解放区」までをパワフルに届ける。NewJeansは7時台と8時台に人気企画「名曲ライブ!ライブ!」に初参戦。MINJIはVaundyの“億超え”ソングを、HANNIは80年代を代表する夏の名曲を、HYEINはスピッツの平成を代表するミリオンヒット曲を、DANIELLEは大人気ディズニー映画の名曲を、HAERINはダブルミリオンを記録した宇多田ヒカルの名曲を歌う。さらに、9時台には日本デビュー曲「Supernatural」をパフォーマンスする。出張ライブ!ライブ!には、ORANGE RANGE、KARA、北山宏光、ME:Iが各所から登場する。■『CDTVライブ!ライブ!夏フェスSP』タイムテーブル▼午後6時半〜(各時間帯の出演者は50音順)※午後7時までは一部地域で放送Girls2×iScream「D.N.A.」Hi-Fi Un!corn「Left or Right」▼午後7時台乃木坂46「チートデイ」Mrs. GREEN APPLE「点描の唄」・出張ライブ!ライブ!KARA「GO GOサマー! 〜ミスター メドレー」キマグレン「LIFE」ME:I「Click」・名曲ライブ!ライブ!NewJeans▼午後8時台Aqua Timez「虹」「決意の朝に」GEMN「ファタール」Mrs. GREEN APPLE「アポロドロス」・出張ライブ!ライブ!ORANGE RANGE「イケナイ太陽」・名曲ライブ!ライブ!NewJeans▼午後9時台Number_i「INZM」NewJeans「Supernatural」Mrs. GREEN APPLE「familie」LiSA「ブラックボックス」・出張ライブ!ライブ!KARA「I Do I Do -Japanese ver.-」北山宏光「COMIC」ME:I「Hi-Five」▼午後9〜10時台・フェス企画ポルノグラフィティ「アポロ」「ミュージック・アワー」「アゲハ蝶」「解放区」ほか▼午後10時台・出張ライブ!ライブ!ORANGE RANGE「解放カーニバル」