スマートフォン向けポケモンカードゲーム「Pokémon Trading Card Game Pocket」10月30日(水)正式サービス開始！

「Pokémon Trading Card Game Pocket」が10月30日(水)に正式サービス開始となることが決定した。あわせてApp StoreとGoogle Playにて事前登録が開始された。

ポケモンカードを手軽にコレクションできるiOS/Android向けアプリ「Pokémon Trading Card Game Pocket」の配信日が2024年10月30日(水)に決定した。

事前登録も開始されたので、登録して配信開始を楽しみに待とう!



さらに、配信日決定にあわせて、新しい映像が公開されたので、ぜひチェックしてほしい。

【公式】「Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)」サービス開始日決定!

*グローバルリリース時のサーバー負荷検証のため、正式サービス開始に先駆けてニュージーランドでのテストローンチ予定

【Pokémon Trading Card Game Pocket】

本作は、世界中で楽しまれているポケモンカードを、手軽にコレクションできるアプリ。

ポケモンカードゲームの開発元である株式会社クリーチャーズが、デジタルだからこそ実現可能なカードの表現や演出が頼める。

拡張パックを毎日2パック無料で開封することができ、過去の懐かしいイラストから、本作でしか登場しない完全新規のカードまでさらに広がったポケモンカードのコレクション体験を楽しむことができる。

【タイトル情報】

■「Pokémon Trading Card Game Pocket」

配信日:2024年10月30日(水)予定

販売価格:基本プレイ無料 ※一部アイテム課金あり

販売形態 :ダウンロード専用

販売:株式会社ポケモン

開発:株式会社クリーチャーズ・株式会社ディー・エヌ・エー

対応OS:iOS/Android

ジャンル:カード

対応言語:日本語・英語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ブラジリアンポルトガル語・韓国語・

中国語(繁体字)

※本ソフトの対応言語「スペイン語」は「欧州スペイン語」。





<公式サイト>

https://www.pokemon.co.jp/ex/pokemon_tcg_pocket/

<公式Xアカウント>

ポケポケ【公式】(Pokémon Trading Card Game Pocket)

@PokemonTCGP_JP





