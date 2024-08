サンリオピューロランドにて、魔法使い×”イマーシブ” をテーマとした秋のスペシャルイベント「PUROHALLOWEEN(ピューロハロウィーン)」を開催!

25周年を迎える『おジャ魔女どれみ』とのコラボイルミネーションショーや「クロミ」とお揃いコーデが楽しめるコラボアイテムが発売されるなど、様々な企画が盛りだくさんです☆

サンリオピューロランド「PUROHALLOWEEN(ピューロハロウィーン)」

開催期間:2024年9月6日(金)〜11月5日(火)

魔法使い×”イマーシブ” をテーマにサンリオピューロランドにて開催される「PUROHALLOWEEN」

イベント期間中は、”魔法”を感じられる演出を取り入れた期間限定パレード「Magical Festa 〜Let’s マジーケヴィス!〜」が上演されます。

さらに魔法使いのコスチュームを着たキャラクターを1分間ひとりじめできる「PUROHALLOWEEN スペシャルグリーティング」の開催も決定しているほか、期間限定のスペシャルコラボレーション企画もたくさん。

魔法使いにちなみ、『おジャ魔女どれみ』とコラボレーションしたイルミネーションショーの実施やフード、グッズが販売されます。

また、”サンリオピューロランドで行う芸能人の結婚披露宴”を舞台に、ゲストが列席者として参加するイマーシブコメディ企画「ミステリーピューロランド -大鶴肥満 緋色のウェディング-」では人気芸人たちの登場も決定。

ほかにもファッションブランド「repipi armario(レピピアルマリオ)」とのコラボレーション企画や魔法がテーマのフォトスポット、フードメニュー、グッズ、体験型コンテンツも用意されるスペシャル企画です☆

期間限定パレード「Magical Festa 〜Let’s マジーケヴィス!〜」

出演キャラクター:ハローキティ、ディアダニエル、シナモロール、クロミ、マイメロディ、ポムポムプリン、ウィッシュミーメル

上演場所:1F ピューロビレッジ

上演時間:約20分間

ピューロビレッジにて、ゲストが見習い魔法使いとして魔法の祭典を楽しむ期間限定パレード「Magical Festa 〜Let’s マジーケヴィス!〜」を上演。

キャラクターたちも魔法使いをイメージしたコスチューム姿でパレードを盛り上げます。

「Magical Festa 〜Let’s マジーケヴィス!〜」参加グッズ「マジカルステッキ」

価格:各1,430円(税込)

種類:全8種

「Magical Festa 〜Let’s マジーケヴィス!〜」の参加グッズとして「マジカルステッキ」を販売。

マジカルステッキを持って、キャラクターたちと一緒にステキな魔法を叶えられるグッズです。

最後にはとっておきの魔法体験も楽しめるかもしれません。

PUROHALLOWEEN期間限定フォトスポット

開催場所:3F エントランスホール

3Fエントランスに、魔法使いをイメージしたフォトスポットが登場。

フォトスポットに飾られた半球ミラー越しに写真を撮ると、広角でおしゃれに撮影できる仕掛けも用意されます。

PUROHALLOWEEN スペシャルグリーティング

開催場所 :1F イベントコーナー

出演キャラクター:ハローキティ、ディアダニエル、シナモロール、クロミ、マイメロディ、ポムポムプリン、ウィッシュミーメル

※すべて事前予約制・有料

期間限定コスチュームのキャラクターと特別な時間を過ごせる「PUROHALLOWEEN スペシャルグリーティング」を開催。

また、参加者にはノベルティとして、キャラクターたちの魔法がかかったポストカードセットがプレゼントされます。

ポストカードに光を当ててみると不思議なことが起きるかもしれません。

おジャ魔女どれみ×PUROHALLOWEEN

1999年より朝日放送・テレビ朝日系列で4年間放送され、2024年にはアニメ放映25周年を迎える「おジャ魔女どれみ」シリーズ。

今回、「魔法使い」にちなみ『おジャ魔女どれみ』とPUROHALLOWEENのスペシャルコラボレーションが決定しました。

「どれみ」と「ハローキティ」たちによるイルミネーションショーやコラボレーショングッズの販売、コラボドリンクの販売など、お楽しみが盛りだくさんです。

ピューロビレッジで上演される「おジャ魔女どれみ×PUROHALLOWEEN『ハッピー!ラッキー!みんなにとーどけ!Halloween illumination』」では、アニメーションでおなじみの楽曲「おジャ魔女カーニバル!!」に合わせて光輝くイルミネーション演出が実施されます。

「おジャ魔女どれみ×PUROHALLOWEEN」限定グッズ・メニュー

おジャ魔女どれみ×PUROHALLOWEEN どれみ&ハローキティのメルトチョコレートドリンク

価格:950円(税込)

イベント期間中は「おジャ魔女どれみ×PUROHALLOWEEN」限定のグッズやメニューも販売。

お揃いのコスチュームがかわいい、「どれみ」と「ハローキティ」のドリンクは、チョコレートソースがとろける甘いスイーツのような仕上がりになっています。

repipi armario×PUROHALLOWEEN

販売スケジュール:

・予約販売:8月19日(月)15:00〜8月28日(水)23:59まで 公式WEBストア.st(ドットエスティ)

・一般販売:9月3日(火)repipi armarioの一部店舗ならびに公式WEBストア.st(ドットエスティ) 、ドットエスティストア一部店舗

・サンリオピューロランド:2024年9月6日(金)3F エントランスショップ

現在実施されているアダストリア公式WEBストア .st(ドットエスティ)× サンリオキャラクターズのコラボレーション企画。

第3弾として、ちょっと背伸びをしたい女の子のためのティーンズブランド「repipi armario」と「クロミ」のコラボレーションアイテムがラインナップされます。

販売予定の全15型アイテムのうち6型について、「PUROHALLOWEEN」のスペシャルコラボレーションが決定しました!

おしゃれなお洋服を作る魔法を覚えた「クロミ」が、ゲストとお揃いを楽しめるお洋服が販売される予定です。

repipi armario×PUROHALLOWEEN スペシャルグリーティング

開催場所:1F イベントコーナー

開催日:2024年10月11日(金)、14日(月・祝)、26日(土)、27日(日)

出演キャラクター:クロミ

※すべて事前予約制・有料

お揃いのコスチュームを着た「クロミ」と会える「repipi armario×PUROHALLOWEEN スペシャルグリーティング」の開催も決定。

「クロミ」とお揃いのコーディネートで、ピューロランドをより楽しめること間違いなしです☆

魔法使いになった姿がかわいいフードメニューが登場

メニュー名・価格:

月夜のかぼちゃ焼売ブラックカレー 1,540円(税込)魔法のほうき★チキンカツカレー 1,540円(税込)よくばりマジック♪ダブルトッピングカレー 〜エビカツ&唐揚げ〜 1,680円(税込)マジカル★まんまるエビフライカレー 1,540円(税込)いたずらTrick!激辛黒ごま担々麺 1,540円(税込)秋の魔法♪金蜜芋のとろけるお芋パフェ 1,350円(税込)珈琲香る★おすましモンブランケーキパフェ 1,100円(税込)カラフルレインボー♪ミラクルアイス 650円(税込)爽やかソーダ☆ミラクルアイス 650円(税込)スウィートマジック♡あまおう苺のモンブラン 900円(税込)マジカルピューロ♪レアチーズ&チョコミントパフェ 1,200円(税込)ワンダー★キャンディラッシー 880円(税込)おジャ魔女どれみ×PUROHALLOWEEN どれみ&ハローキティのメルトチョコレートドリンク 950円(税込)とろたま★デミハンバーグプレート 1,500円(税込)秋の味覚!きのことベーコンの和風パスタ&チョコデニッシュセット 1,500円(税込)HALLOWEEN♪スペシャルプレート 〜ローストビーフ&トマトソースのロースカツ〜 1,750円(税込)ブラックムーン★モンブランクレープ 1,000円(税込)甘い誘惑♡ベリーベリークレープ 880円(税込)

イベントを盛り上げるフードメニュー全18種を館内各レストランで期間限定販売。

「マイメロディ」をモチーフにした「魔法のほうき★チキンカツカレー」や「クロミ」をモチーフにした「月夜のかぼちゃ焼売ブラックカレー」は、魔法使いになったキャラクターたちの姿がとってもかわいい一皿です。

ほかにも、「秋の魔法♪金蜜芋のとろけるお芋パフェ」や「ブラックムーン★モンブランクレープ」など、秋の味覚をたっぷり使った、ちょっと一休みするのにぴったりな軽食メニューも見逃せません。

期間限定グッズ

グッズ名・価格:

PUROHALLOWEEN グッズ マジカルステッキ(ハローキティ、ディアダニエル、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ、ウィッシュミーメル)各1,430円(税込)PUROHALLOWEEN グッズ カチューシャ(ハローキティ、クロミ、シナモロール)各3,080円(税込)PUROHALLOWEEN グッズ ミニカチューシャ(ハローキティ、クロミ、シナモロール)各1,760円(税込)PUROHALLOWEEN グッズ マスコット(ハローキティ、ディアダニエル、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ、ウィッシュミーメル)各2,750円(税込)PUROHALLOWEEN グッズ インデックスクリアファイル 550円(税込)PUROHALLOWEEN グッズ チャーム(ハローキティ、ディアダニエル、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ、ウィッシュミーメル)各1,430円(税込)PUROHALLOWEEN グッズ カチューシャホルダーA/B 各1,540円(税込)PUROHALLOWEEN グッズ ミニトートバッグ 2,420円(税込)PUROHALLOWEEN グッズ 蓄光ステッカー(ハローキティ、ディアダニエル、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ、ウィッシュミーメル)各440円(税込)PUROHALLOWEEN グッズ NAKAYOKU CANDY 810円(税込)PUROHALLOWEEN グッズ ボールチョコ 1,080円(税込)

販売店舗:3Fエントランスショップ

魔法使いになったキャラクターたちの姿や、魔法のキャンディをデザインに取り入れたオリジナルアイテムを販売。

仮装気分も味わえるカチューシャや、購入したカチューシャを持ち歩くのにもぴったりなカチューシャホルダーが登場します。

日常生活でも使いやすいブラックのミニトートバッグは、中を開くと魔法使い姿のキャラクターたちをプリント。

定番のマスコットや蓄光ステッカーは全8種のラインナップで、どのキャラクターを選ぶか悩んでしまいそう。

食べ終わった後にも手元に残せる缶入りのお菓子や、パレードを見るとより一層特別に感じられる「NAKAYOKU CANDY」など様々なグッズが揃います。

ミステリーピューロランド -大鶴肥満 緋色のウェディング-

開催日:2024年9月15日(日)、21日(土)、23日(月・祝)、10月5日(土)

開催時間 :

1部:【開場】16:15/【開演】16:30/【終演】17:30予定

2部:【開場】18:00/【開演】18:15/【終演】19:15予定

料金:8,500円(税込)

セット内容:オリジナルスイーツ・ドリンク・サンリオピューロランドデイパスポート

開催場所:4F 館のレストラン

出演キャラクター:シナモロール、クロミ

出演者:

2024年9月15日(日)ママタルト 大鶴 肥満、水野舞菜、ラブレターズ 塚本 直毅、ラブレターズ 溜口 佑太朗、きしたかの 高野 正成、サツマカワRPG、ママタルト 檜原 洋平、どんぐりたけし、四千頭身 都築 拓紀、四千頭身 石橋 遼大、宮崎 湧、風吹 ケイ、上田 操、KENTON2024年9月21日(土)ママタルト 大鶴 肥満、水野舞菜、きしたかの 高野 正成、サツマカワRPG、ママタルト 檜原 洋平、どんぐりたけし、ぱーてぃーちゃん すがちゃん最高No.1、四千頭身 後藤 拓実、四千頭身 都築 拓紀、四千頭身 石橋 遼大、徳岡 あんな、風吹 ケイ、上田 操、杉島 敬之2024年9月23日(月・祝)ママタルト 大鶴 肥満、水野舞菜、ラブレターズ 塚本 直毅、ラブレターズ 溜口 佑太朗、きしたかの 高野 正成、サツマカワRPG、ママタルト 檜原 洋平、どんぐりたけし、四千頭身 後藤 拓実、四千頭身 石橋 遼大、宮崎 湧、風吹 ケイ、上田 操、KENTON2024年10月5日(土)ママタルト 大鶴 肥満、水野舞菜、ラブレターズ 塚本 直毅、ラブレターズ 溜口 佑太朗、きしたかの 高野 正成、サツマカワRPG、ママタルト 檜原 洋平、どんぐりたけし、ぱーてぃーちゃん すがちゃん最高No.1、ダウ90000 園田 祥太、風吹 ケイ、上田 操、杉島 敬之

スタッフ:

演出:白武 ときお

脚本:稲村 祐汰

制作:原 有璃、木村 成美

KV撮影・告知映像ディレクター:森川 亮太

告知映像カメラマン:小林 慎一朗

撮影アシスタント:三澤 さくら

宣伝ビジュアルデザイン:目黒 水海

宣伝企画:河カタ ソウ

「ピューロランドで行う芸能人の結婚披露宴」を舞台に、ゲストが列席者として参加するイマーシブコメディ企画「ミステリーピューロランド -大鶴肥満 緋色のウェディング-」を開催。

チケットにはピューロランドのデイパスポートチケットも含まれているので、朝から館内で楽しむことができます。

館内で1日ハロウィーン気分を満喫した締めくくりに体験したり、披露宴への参列をイメージしてドレスアップして参加したり。

突如として始まる披露宴会場でのミステリーコント仕立てのイマーシブシアターで巻き起こる、ドタバタ推理コメディが楽しめます。

魔法使い×イマーシブをテーマにした、”魔法”を感じられる演出を取り入れた期間限定パレードや『おジャ魔女どれみ』とコラボレーションしたイルミネーションショーなど様々な企画が盛りだくさん。

サンリオピューロランドにて2024年9月6日より開催される「PUROHALLOWEEN(ピューロハロウィーン)」の紹介でした☆

「Sanrio Baby」の優しいデザイン!サンリオピューロランド「ベビーセンター」リニューアル 「Sanrio Baby」の優しいデザイン!サンリオピューロランド「ベビーセンター」リニューアル 続きを見る

一夜限りのオールナイトハロウィーンパーティ!サンリオピューロランド「SPOOKY PUMPKIN 2024」 一夜限りのオールナイトハロウィーンパーティ!サンリオピューロランド「SPOOKY PUMPKIN 2024」 続きを見る

© 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

※画像はイメージです

※内容は変更になる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 魔法使い×イマーシブがテーマのハロウィーンイベント!サンリオピューロランド「PUROHALLOWEEN」 appeared first on Dtimes.