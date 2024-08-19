½ÀÆ»¡¦¹â»³»á¤Ë¸©Ì±±ÉÍÀ¾Þ¡¡µÜºê¸©¡¢¥Ö¥é¥¦¥óÁª¼ê¤é¤â
¡¡µÜºê¸©¤Ï19Æü¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½ÀÆ»º®¹çÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Æ±¸©ÅÔ¾ë»Ô½Ð¿È¤Î¹â»³è½²ÃÁª¼ê¡Ê29¡Ë¤Ë¸©Ì±±ÉÍÀ¾Þ¤òÂ£¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£²ÏÌî½Ó»ÌÃÎ»ö¤ÏÆ±Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö½éÀï¤«¤é·è¾¡¤Þ¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¡¢Á´»î¹ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ç¤ÏÂÎ³Ê¤¬¾å²ó¤ëÁê¼ê¤Ø²Ì´º¤ËÄ©¤ß¡¢¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ñ¡¼¥¯¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿±Ñ¹ñÂåÉ½¥¹¥«¥¤¡¦¥Ö¥é¥¦¥óÁª¼ê¡Ê16¡Ë¡áÆ±¸©¹âÆéÄ®½Ð¿È¡á¤Ë¤Ï¡Ö¸©Ì±±ÉÍÀÆÃÊÌ¾Þ¡×¤òÂ£¤ë¡£
¡¡Æ±¸©±ä²¬»Ô¤ËµòÅÀ¤¬¤¢¤ë°°²½À®¤Ë½êÂ°¤·¡¢½ÀÆ»ÃË»Ò81¥¥íµé¤Ç2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿±ÊÀ¥µ®µ¬Áª¼ê¡Ê30¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥ó¥É¤ß¤ä¤¶¤ÆÃÊÌÉ½¾´¡×¤ò¼øÍ¿¤¹¤ë¡£
¡¡¼ø¾Þ¼°¤ÎÆüÄø¤Ê¤É¤ÏÌ¤Äê¡£