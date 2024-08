8月17日、「KING OF PRISM(キンプリ)」シリーズの最新作、劇場版アニメ『KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-』の2回目の公開記念舞台あいさつが、東京・新宿バルト9で行われ、寺島惇太(一条シン役)、斉藤壮馬(太刀花ユキノジョウ役)、畠中祐(香賀美タイガ役)、矢代拓(十王院カケル役)、五十嵐雅(鷹梁ミナト役)、永塚拓馬(西園寺レオ役)、内田雄馬(涼野ユウ役)らが登壇した。ちなみに、7人が顔を揃えたイベント出演は、2020年2月に幕張メッセで行われたライブイベント『KING OF PRISM SUPER LIVE Shiny Seven Stars!』以来となる。斉藤は「前回、フルで集まったのが4年半ぐらい前ってことですね。久しぶりにみんなで集まって、打ち解けられたことが嬉しかったんですけれど、それよりも、その間をずっとずっと皆さんが応援の気持ちを届けてくださって、やっと今日、この日を迎えられたことのほうが嬉しいです」と会場のファンに感謝を伝えた。

▲ (後列左から)五十嵐雅、永塚拓馬、内田雄馬

(前列左から)畠中祐、寺島惇太、斉藤壮馬、矢代拓

▲ 【出場スタァ紹介】 鷹梁ミナト(CV:五十嵐雅)【KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-】

アニメ「KING OF PRISM」シリーズは、個性豊かな男の子たちが、女の子をもっとトキめかせる“プリズムスタァ”を目指して、さまざまな試練や困難に立ち向かっていくストーリー。最新作となる今作は、2020年1月に公開された『KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-』から約4年ぶりとなり、今月16日から公開された。上映後の舞台あいさつに立った内田は「改めて皆さんとこの日を共有できるなんて、本当に思っていなかったので、嬉しい気持ちでいっぱいです」と語り、「僕もですね、皆さんと一緒で、この作品を見るとやっぱり笑顔になるし、また元気になるんですよね。そう実感したので、何年経ってもそうなるってことは、絶対これから先もキンプリはずっと笑顔を届けてくれると思うので、この劇場を皆さんと一緒に盛り上げていければと思います」とコメントした。五十嵐は「ここにいらっしゃるマスコミの皆さんにお願いがあります」と切り出し、「キンプリの触れ込みとして『キンプリは、イマーシブ(没入型)・エンターテインメントの最前線だ』と書いてほしいです」と頼み、「記者の皆さんのお顔、僕は覚えましたからね」と冗談を交えて会場の笑いを誘った。■関連リンク…公式WEBサイト