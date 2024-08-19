8·î18Æü Åê¹Æ

¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¤¤¤ß¤®¤à¤ë»á¤Ï8·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¤Æ¥¢¥Ë¥á¡ÖÉé¤±¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£

¡¡¤¤¤ß¤®¤à¤ë»á¤Ï¡¢Æ±ºî¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£¸¶ºî¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡º£²ó¤Ï¡¢Âè6ÏÃ¡Ö¿¶¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¼Ô¤À¤±¤¬¡¢Éé¤±¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÀÐ¤òÅê¤²¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÎÊüÁ÷¸å¤Ë¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ëÈ¬Æà¸«°ÉºÚ¤¬ÅòÁ¥¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢È±¤ò¤Þ¤È¤á¤¿»Ñ¤ÎÈ¬Æà¸«¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ò¸«²¼¤í¤¹¤è¤¦¤ÊÌÜÀþ¤ÇÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±»á¤ÏËè½µ¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¸å¤ËÅÐ¾ì¿ÍÊª¤òÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÆ±»á¤ÎX¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£

¡¡¥¢¥Ë¥á¤Ï7·î13Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË24»þ30Ê¬¤è¤êTOKYO MX¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÂ®ÇÛ¿®¤ÏABEMA¡¢U-NEXT¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈÆ±»þ¤Ç¼Â»ÜÃæ¤À¡£

¢¢¤¤¤ß¤®¤à¤ë»á¤ÎX

Âè6ÏÃ¡£È¬Æà¸«°ÉºÚ

¡Ú²áµî¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡Û

Âè5ÏÃ¡£Ä«±ÀÀéÁá

Âè4ÏÃ¡£³Æ¥Ò¥í¥¤¥ó¤È²¹¿åÏÂÉ§

Âè3ÏÃ¡£¾®µÇÃÎ²Ö

Âè2ÏÃ¡£¾Æ±öÝ¦Ý¨

Âè1ÏÃ¡£È¬Æà¸«°ÉºÚ

(C)±«¿¹¤¿¤­¤Ó¡¿¾®³Ø´Û¡¿¥Þ¥±¥¤¥ó±þ±ç°Ñ°÷²ñ
(C)¤¤¤ß¤®¤à¤ë