¤ªËß´ü´ÖÃæ¤Î¿·´´Àþ¡¡Åì³¤Æ»¤ÇÌó362Ëü¿Í¤¬ÍøÍÑ¡¡Á°Ç¯Ä¶¤â¥³¥í¥ÊÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÌá¤é¤º¡¡JRÅì³¤
¡¡JRÅì³¤¤ÏÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¤ªËß´ü´ÖÃæ¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍøÍÑ¼Ô¿ô¤ÏÌó362Ëü¿Í¤ÇÁ°Ç¯Èæ¤Ç107¡ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9Æü¡Á18Æü¤Î10Æü´Ö¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤ÏÌó362Ëü5000¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂÐÁ°Ç¯Èæ¤Ç¤Ï107¡ó¤È¡¢Á°Ç¯¤è¤ê¤âÍøÍÑ¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤Î2018Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÌó93¡ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·´´Àþ¤Ç¤ÏÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¡ÊµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¡Ë¤ÎÈ¯É½¤äÂæÉ÷7¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ëÃÙ¤ì¤ä±¿µÙ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¤âÍøÍÑ¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢²¼¤ê¤Ç8·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î28Ëü16000¿Í¡¢¾å¤ê¤¬17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î27Ëü2700¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Ç¤ÏÌó180Ëü8000¿Í¤¬ÍøÍÑ¤·¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç107¡ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£