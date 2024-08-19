プレステユーザー限定「NURO 光」2ギガor10ギガプランが1年間実質無料となるキャンペーンがスタート
【NURO 光 1 年間実質無料キャンペーン】
8月19日～10月9日 開催
※キャンペーンおよび特典は予告なく変更・終了する場合があります。
8月19日～10月9日 開催
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）はソニーネットワークコミュニケーションズと共同で、「NURO 光 1年間実質無料キャンペーン」を本日8月19日から期間限定で開催する。期間は10月9日まで。
本キャンペーンは、PlayStation Network（PSN）のアカウントを所持している人を対象としたもの。特設サイトから「NURO 光」の2ギガプランまたは10ギガプランを新規で申し込み、PSNのアカウントの連携が完了すると、どちらのプランも70,000円がキャッシュバックされ、回線料金が1年間実質無料となる。キャンペーンの詳細については特設サイトを確認してほしい。
□「PlayStation×NURO 光」特設ページ
※キャンペーンおよび特典は予告なく変更・終了する場合があります。
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