£±Ç¯¤Ç£¶£°£µ¥¥í¤ËÀ®Ä¹¡¡¥¢¥¸¥¢¥¾¥¦¡Ö¥¿¥ª¡×£±ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¡¥¾¥¦Ã£¤Îå«¤â¿¼¤Þ¤ë¡¡±ß»³Æ°Êª±à
»¥ËÚ»Ô¤Î±ß»³Æ°Êª±à¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥¢¥¸¥¢¥¾¥¦¡Ö¥¿¥ª¡×¤¬¡¢£±£¹Æü¤Ë£±ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤¯¤¹¤¯¤ÈÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¥¿¥ª¤Ï¡¢¿Í´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æ°Êª±à¤Î¥¾¥¦Ã£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í¤Î¥¾¥¦¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ´Å¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¥¢¥¸¥¢¥¾¥¦¡£
£±£¹Æü¤Ç£±ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥¿¥ª¡×¤Ç¤¹¡£
»¥ËÚ¤Î±ß»³Æ°Êª±à¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ª¤Î»Ñ¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤ÈÂ¿¤¯¤ÎµÒ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÍè±à¼Ô¡Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡ÊÍè±à¼Ô¡Ë¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¹¤¯¤¹¤¯¤È°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¥¿¥ª¤ÎÃÂÀ¸¤Ï±ß»³Æ°Êª±à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¡£
±ß»³Æ°Êª±à¤Ï¼«Á³¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ç»ô°é¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºô¤´¤·¤ËÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¡Ö½à´ÖÀÜ»ô°é¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½à´ÖÀÜ»ô°é¡×¤Ç¤Î½Ð»º¤ÏÆüËÜ½é¤Î¥±ー¥¹¡£
»ô°é°÷¤¬£²£´»þ´ÖÂÎÀ©¤Ç¸«¼é¤ê¤ë¤Ê¤«ー
Æ»Æâ½é¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¥¾¥¦¡¦¥¿¥ª¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤í£¹£°¥¥íÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤Ï¡¢£±Ç¯¤Ç£¶£°£µ¥¥í¤Ë¡ª
¤¹¤¯¤¹¤¯¤ÈÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¡¢Æ°Êª±à¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¥¿¥ª¡¢¥¾¥¦Ã£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡Ê»³²¬µ¼Ô¡Ë¡Ö¥¿¥ª¤Î¤ª¤«¤²¤Ç£´Æ¬¤Î¥¾¥¦¤ÏÃçÎÉ¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
±ß»³Æ°Êª±à¤Ë¤Ï¡Ö¥¿¥ª¡×¤ÈÊì¿Æ¤Î¡Ö¥Ñー¥ë¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¡Ö¥·¥å¥Æ¥£¥ó¡×¤È¡Ö¥Ë¥ã¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥á¥¹¤Î¿Æ»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¥Ñー¥ë¤È¥·¥å¥Æ¥£¥ó¤ÎÁêÀ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ÊÁ°¤ÏÊÌ¡¹¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬ー
¡Ê»¥ËÚ»Ô±ß»³Æ°Êª±à¡¡³ùÅÄÍ´Æà¤µ¤ó¡Ë¡Ö¥¿¥ª¤¬¾¯¤·¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤ä¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤È¤¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¥Ë¥ã¥¤¥ó¤È¥·¥å¥Æ¥£¥ó¤¬µÞ¤¤¤Ç¥¿¥ª¤Ë¶î¤±´ó¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¿¥ª¤ÎÂ¸ºß¤Ï·²¤ì¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È»×¤¦¡×
ÌîÀ¸¤Î¥¢¥¸¥¢¥¾¥¦¤Ï¥á¥¹¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
£´Æ¬¤Ï¥¿¥ª¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢·²¤ì¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê»¥ËÚ»Ô±ß»³Æ°Êª±à¡¡¼ÆÅÄÀé²ì»Ò±àÄ¹¡Ë¡Ö¥¾¥¦¤Î·²¤ì¤Ç¤Î»Ò°é¤Æ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¾¥¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ä¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥¿¥ª¡×¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤âÌÜ¤òÎ¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£