º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡º£¥ª¥Õ¤ÎMLBÄ©Àï¤òÃÇÇ°¤«¡¡ÊÆÉÒÏÓµ¼Ô¤¬»ØÅ¦¡Ö¤â¤¦£±¥·¡¼¥º¥óÆüËÜ¤ËÂÚºß¤¹¤ë¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©ÀïÌäÂê¤ËµÞÅ¸³«¤«¡£ÊÆ»æ¡Ö£Õ£Ó£Á¡¡£Ô£ï£ä£á£ù¡×¤ÎÉÒÏÓµ¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë»á¤¬£±£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡ÖÊ£¿ô¤Î´´Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÏÅö½é¤ÎÍ½ÄêÄÌ¤ê¡¢¤³¤ÎÅß¤ËÉëÇ¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦£±¥·¡¼¥º¥óÆüËÜ¤ËÂÚºß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£µÇ¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï£µ·î¤Ë¾åÈ¾¿È¤ÎÈèÏ«²óÉü¤ÎÃÙ¤ì¤Ç½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡££¶·î£¸Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç£²½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£µÆü¸å¤Î£±£³Æü¤Ëº£ÅÙ¤Ï±¦ÏÓ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¤Ë£²²óÌÜ¤ÎÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±£µÆü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤Ïº¸¥¢¥¥ì¥¹ç§ÉÕ¶á¤ËÂÇµå¤¬Ä¾·â¤·¡¢£²²óÅÓÃæ¤ï¤º¤«£±£¶µå¤Ç¹ßÈÄ¡££±£·Æü¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤òºÆ³«¤·¡¢½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£±£²»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£¶¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£±£µ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼´Ø·¸¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹Ô»È¤·¤Æº£¥ª¥Õ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Æ±»á¤ÎÅê¹Æ¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ä¡¼¥É¥Ð¡¼¥«¡¼¡×¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬»×¤Ã¤¿¤Û¤É¥¨¥ê¡¼¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤â¤¦£±¥·¡¼¥º¥óÆüËÜ¤ËÂÚºß¤¹¤ë¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²ø²æ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÎãÇ¯¤Û¤É»ÙÇÛÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤ÎÃ¥»°¿¶¤È»Íµå¤ÎÈæÎ¨¤ÏÈà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¿ô»ú¤À¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¤à¤·¤í¤³¤ÎÅß¤Ë¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢£²£°£²£µÇ¯¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¤¢¤È¤Ë£Í£Ì£Â¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤ÏÆÃ¤Ë¤â¤¦£±Ç¯ÂÔ¤Ä¤³¤È¤Î·ÐºÑÅªÍø±×¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ®Êó¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÉÔ±¿¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëàÎáÏÂ¤Î²øÊªá¡£¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ÎÌ´¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÀè±ä¤Ð¤·¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë·Á¤ÇÅÏÊÆ¤¹¤ë¤Î¤«¡£º´¡¹ÌÚ¤Î·èÃÇ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£