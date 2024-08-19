¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤ÎÍÂ¼²Í½ã¡¢¤Þ¤¿ÌµÍÑ¤Ë½ý¤Ä¤¯¡£¿´¤«¤é¾Ð¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤è¤¦´ê¤¦ÍýÍ³
Áê¼ê¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¡ÖÌÑÁÛ´èÄ¥¤ê¤¹¤®¡×(by¿åµ¨)¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÇ§¼±¤Î¥º¥ì¤¬Â¾¼Ô¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
·î9¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¡·îÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Âè6ÏÃ¤Ç¾¯¤·¤Ï¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ºÆ¤Ó¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡£
¢¡¥³¥í¥Ã¥±¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÀÚ¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï
³¤¡ÊÀôÃ«À±Æà¡Ë¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¥³¥í¥Ã¥±¤òÌïÀ¸¡ÊÍÂ¼²Í½ã¡Ë¤¬ºî¤ëÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤Ã¤³¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡¢¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤ÎÄì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¥³¥í¥Ã¥±¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÀÚ¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¡£
ËÁÆ¬¤Î²óÁÛ¤Ç¤Ï¡¢¿åµ¨¡Ê¸ÅÀî¶×²»¡Ë¤¬³¤¤òÏ¢¤ì¤Æ²Æ¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ë¤ÎÉô²°¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢ÌïÀ¸¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë²Æ¤òÌÜ·â¤·ìû¡Ê¤¤Ó¤¹¡Ë¤òÊÖ¤¹¡£ÂÖÅÙ¤ÎµÞÊÑ¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤Î°ÂÇä¤ê¤Î»þ´Ö¤À¤«¤é¤ÈÒôÓÍ¡Ê¤È¤Ã¤µ¡Ë¤Ë¸íËâ²½¤¹¿åµ¨¡£¥³¥í¥Ã¥±¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¤ß¹ØÆþ¤¹¤ë¥·¥ó¥Þ¥Þ¤Î·ÐºÑ»ö¾ð¤È¡¢ÊÌ¤ì¤¿Îø¿Í¤Ë¿·¤·¤¤Îø¿Í¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Æó½Å¶ì¤Î¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¸½ºß¡£¿åµ¨¤Î»Í½½¶åÆü¤¬²á¤®¡¢¤â¤¦¤¹¤°Ç¼¹ü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëº¢¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÆî±À²È¤Ë°ä¹ü¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤ªÊè¤ËÆþ¤ê¡¢¤¹¤³¤·±ó¤¯Î¥¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
»à¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤Ä¤á¤ëÈá¤·¤ß¤ò¤Þ¤À²Æ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄÅÌî¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤âÇ¼¹ü¤ËÄÅÌî¤ÏÍè¤Ê¤¤¡£²ÈÂ²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£ÆÈ¿È¤ÎÄÅÌî¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤ò»®¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤º¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤âÊªÈá¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¡¢¿Þ½ñ´Û¤Î»Å»ö¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿åµ¨¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç»Ò¶¡¤òÀ¸¤à»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ÄÅÌî¤Ï¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¡£Ëµ¡Ê¤Ï¤¿¡Ë¤«¤é¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤ë¿åµ¨¤ÈÄÅÌî¤È³¤¤À¤¬¡¢¿åµ¨¤ÏÄÅÌî¤ò³¤¤ÎÉã¿Æ¤Ë¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¹¥°Õ¤ÎÍøÍÑ¤Ë¡ÖºÇÄã¤Ç¤¹¡×¤È°ì±þ¡¢È¿¾Ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
ÄÅÌî¤ÏÀ¿¼Â¤Ê¤¢¤Þ¤ê¡¢²Æ¤Î¤³¤È¤ò¸í²ò¤·¤ÆÀÕ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤¬¡¢¡ÖÌÑÁÛ´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¤È¿åµ¨¤Ï¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤ËÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢Èà½÷¤Î¾¡¼ê¤ÊÈ½ÃÇ¤ÇÌäÂê¤¬¤³¤ó¤¬¤é¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄÅÌî¤Ë°¤¯»×¤ï¤ì¤ë²Æ¤â¤ªµ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡¿åµ¨¤Ï³¤¤È¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤òÁªÂò
¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉÂµ¤¤¬È¯³Ð¤·¡¢¿åµ¨¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£¿Í´Ö¤ÏÀ¸¤È»à¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
²¿»ö¤â¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤Ë¼«Í³¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¿åµ¨¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤Ë¤ÏÀäË¾¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¼«¤é»à¤Ì¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤·¤ï¤«¤ë¿åµ¨¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤·¤Æ¼£¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍ«Î¸¤·¤Æ¡¢¼£ÎÅ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¼«¤é»à¤òÁª¤ó¤À¤Î¤À¡£
»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¼£ÎÅ¤·¤Æ»à¤Ë¹³¤¦¤³¤È¤òÁª¤ó¤Ç¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿åµ¨¤Ï³¤¤È¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£°å³Ø¾å¼£¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤Ç§¼±¤Î¤¦¤¨¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¡ÖÌÑÁÛ´èÄ¥¤ê¤¹¤®¡×¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Á¤é¤À¤í¤¦¤«¡£
¤ß¤«¤ó¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Û¤«¤ÎÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿åµ¨¤È¡¢¤ß¤«¤ó¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤ß¤«¤ó¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ëÄÅÌî¤ÎÈ½ÃÇ¡£ÄÅÌî¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¿åµ¨¤Î´è¡Ê¤«¤¿¤¯¤Ê¡Ë¤µ¤¬¤Ä¤é¤¤¡£¤±¤ì¤É¡¢¤«¼å¤¤¿Í´Ö¤Ê¤ê¤ËÉ¬»à¤Ë¹Í¤¨¤¿·ëÏÀ¤«¤È»×¤¦¤È¤Ê¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¢¡¿åµ¨¤¬µã¤¯¾ìÌÌ¤À¤±¥Ö¥ë¡¼¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤
»à¤òÁ°¤Ë½àÈ÷¤¹¤ë¿åµ¨¤Ï¡¢¼ë²»¡ÊÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡Ë¤Ë³¤¤Î¤³¤ì¤«¤é¤òÂ÷¤¹¡£Ã£´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢»à¤Ì¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¼ë²»¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æµã¤¯¡£
¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ï¾¯¤·¤À¤±¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿²èºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤¬¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤À¤±¥Ö¥ë¡¼¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¿åµ¨¤ÎÉþ¤â¼ë²»¤ÎÉþ¤â¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç¡¢Éô²°¤ÎÃ¼¤Î¿¢ÌÚ¤ÎÎÐ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¡£
¤½¤³¤«¤é¾ìÌÌ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÄÅÌî¤¬¿åµ¨¤Î»à¤òÃÎ¤é¤»¤ëÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤âÌÚ¡¹¤ÎÎÐ¤ËºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÅÌî¤Î¥·¥ã¥Ä¤¬Çö¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¤½¤ì¤â¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
·î9¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¡·îÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Âè6ÏÃ¤Ç¾¯¤·¤Ï¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ºÆ¤Ó¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡£
¢¡¥³¥í¥Ã¥±¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÀÚ¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï
³¤¡ÊÀôÃ«À±Æà¡Ë¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¥³¥í¥Ã¥±¤òÌïÀ¸¡ÊÍÂ¼²Í½ã¡Ë¤¬ºî¤ëÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤Ã¤³¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡¢¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤ÎÄì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¥³¥í¥Ã¥±¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÀÚ¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¡£
¤½¤·¤Æ¸½ºß¡£¿åµ¨¤Î»Í½½¶åÆü¤¬²á¤®¡¢¤â¤¦¤¹¤°Ç¼¹ü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëº¢¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÆî±À²È¤Ë°ä¹ü¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤ªÊè¤ËÆþ¤ê¡¢¤¹¤³¤·±ó¤¯Î¥¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
»à¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤Ä¤á¤ëÈá¤·¤ß¤ò¤Þ¤À²Æ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄÅÌî¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤âÇ¼¹ü¤ËÄÅÌî¤ÏÍè¤Ê¤¤¡£²ÈÂ²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£ÆÈ¿È¤ÎÄÅÌî¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤ò»®¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤º¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤âÊªÈá¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¡¢¿Þ½ñ´Û¤Î»Å»ö¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿åµ¨¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç»Ò¶¡¤òÀ¸¤à»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ÄÅÌî¤Ï¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¡£Ëµ¡Ê¤Ï¤¿¡Ë¤«¤é¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤ë¿åµ¨¤ÈÄÅÌî¤È³¤¤À¤¬¡¢¿åµ¨¤ÏÄÅÌî¤ò³¤¤ÎÉã¿Æ¤Ë¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¹¥°Õ¤ÎÍøÍÑ¤Ë¡ÖºÇÄã¤Ç¤¹¡×¤È°ì±þ¡¢È¿¾Ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
ÄÅÌî¤ÏÀ¿¼Â¤Ê¤¢¤Þ¤ê¡¢²Æ¤Î¤³¤È¤ò¸í²ò¤·¤ÆÀÕ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤¬¡¢¡ÖÌÑÁÛ´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¤È¿åµ¨¤Ï¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤ËÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢Èà½÷¤Î¾¡¼ê¤ÊÈ½ÃÇ¤ÇÌäÂê¤¬¤³¤ó¤¬¤é¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄÅÌî¤Ë°¤¯»×¤ï¤ì¤ë²Æ¤â¤ªµ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡¿åµ¨¤Ï³¤¤È¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤òÁªÂò
¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉÂµ¤¤¬È¯³Ð¤·¡¢¿åµ¨¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£¿Í´Ö¤ÏÀ¸¤È»à¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
²¿»ö¤â¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤Ë¼«Í³¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¿åµ¨¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤Ë¤ÏÀäË¾¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¼«¤é»à¤Ì¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤·¤ï¤«¤ë¿åµ¨¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤·¤Æ¼£¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍ«Î¸¤·¤Æ¡¢¼£ÎÅ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¼«¤é»à¤òÁª¤ó¤À¤Î¤À¡£
»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¼£ÎÅ¤·¤Æ»à¤Ë¹³¤¦¤³¤È¤òÁª¤ó¤Ç¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿åµ¨¤Ï³¤¤È¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£°å³Ø¾å¼£¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤Ç§¼±¤Î¤¦¤¨¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¡ÖÌÑÁÛ´èÄ¥¤ê¤¹¤®¡×¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Á¤é¤À¤í¤¦¤«¡£
¤ß¤«¤ó¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Û¤«¤ÎÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿åµ¨¤È¡¢¤ß¤«¤ó¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤ß¤«¤ó¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ëÄÅÌî¤ÎÈ½ÃÇ¡£ÄÅÌî¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¿åµ¨¤Î´è¡Ê¤«¤¿¤¯¤Ê¡Ë¤µ¤¬¤Ä¤é¤¤¡£¤±¤ì¤É¡¢¤«¼å¤¤¿Í´Ö¤Ê¤ê¤ËÉ¬»à¤Ë¹Í¤¨¤¿·ëÏÀ¤«¤È»×¤¦¤È¤Ê¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¢¡¿åµ¨¤¬µã¤¯¾ìÌÌ¤À¤±¥Ö¥ë¡¼¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤
»à¤òÁ°¤Ë½àÈ÷¤¹¤ë¿åµ¨¤Ï¡¢¼ë²»¡ÊÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡Ë¤Ë³¤¤Î¤³¤ì¤«¤é¤òÂ÷¤¹¡£Ã£´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢»à¤Ì¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¼ë²»¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æµã¤¯¡£
¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ï¾¯¤·¤À¤±¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿²èºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤¬¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤À¤±¥Ö¥ë¡¼¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¿åµ¨¤ÎÉþ¤â¼ë²»¤ÎÉþ¤â¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç¡¢Éô²°¤ÎÃ¼¤Î¿¢ÌÚ¤ÎÎÐ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¡£
¤½¤³¤«¤é¾ìÌÌ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÄÅÌî¤¬¿åµ¨¤Î»à¤òÃÎ¤é¤»¤ëÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤âÌÚ¡¹¤ÎÎÐ¤ËºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÅÌî¤Î¥·¥ã¥Ä¤¬Çö¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¤½¤ì¤â¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£