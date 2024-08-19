ÆñÉÂALS¸øÉ½¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¡Ö¿Ê¹Ô¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¿ê¤¨¤º¡×¡¡¸ÆµÛµ¡Ç½Äã²¼¤Ç¡È¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡ÉÌÀ¤«¤¹
¡¡NHK¡¡E¥Æ¥ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¡¢»ØÄêÆñÉÂ¡Ö¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡ÊALS¡Ë¡×¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¼Í¥¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÄÅµ×°æ¶µÀ¸¡Ê63¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¸ÆµÛµ¡Ç½¤¬Äã²¼¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¤âÁ°¸þ¤¤Ê¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯5·î¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¤ÇÉÂ¾õ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÂÎ¤«Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉÂ¾õ¤òÌÀ¤«¤·¡¢7·î¤Ë¤Ï¡Ö»ëÀþÆþÎÏ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ëÀþÆþÎÏ¤ÎÎý½¬¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÅµ×°æ¡£
¡¡8·î18Æü¹¹¿·¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºALS(¶Ú°Ñ½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É)¤Ï¼ê¶¯¤¤ÆñÉÂ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¿Ê¹Ô¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¿ê¤¨¤º¤È¤¦¤È¤¦¤´¼«Ëý¤Î³ä¤ê¤Ð¤·ÆþÎÏ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë»ÏËö¡Ä¸ÆµÛµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼«³Ð½ÐÍè¤ëÍ¤êÍÍ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¼«È¯¸ÆµÛ¤¬¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÁ°¤Ëµï¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬¤É¤ó¤É¤óÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡¡7·î¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¥¥Ä¥¤ÂÎÄ´¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î¤«¤é¤Ï¡Ö¼«È¯¸ÆµÛ¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¤Ë¸ÆµÛ´ï¤ËÍê¤ë»ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È·è¤á¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¸ÆµÛ´ï¤ò³°¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸ÆµÛ´ï¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¤É¤ì¤À¤±¿§¡¹¤Ê»ö¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤«¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¸ÆµÛ´ï¤ò¤Ä¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤½¤³¤½¤³¤Î³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤½¤Î»ÑÀª¤Ç¸ÆµÛ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤Æ¤½¤ì¤Ë´·¤ì¤ÆÍè¤¿¤é¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÀßÃÖ¤·¤Æ³ÑÅÙ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡¡¤½¤³¤Ë»ëÀþÆþÎÏ¤ÎÁõÃÖ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤½¤ì¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÁ°¤Ëµï¤Æ¤¹¤°¤Ë¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ëº£¤ÏÎÉ¤¤´¶¤¸¤ÇºÂ¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÀ®²Ì¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÁ°¤Ëµï¤é¤ì¤ë´ò¤·¤µ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Î´éÊ¸»ú¤Ç´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤ä¤ê²á¤®Ãí°Õ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡ÄÅµ×°æ¤Ï19Ç¯10·î¤ËÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¸øÉ½¡£22Ç¯6·î¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇÍ×²ð¸î¡ÊÍ×»Ù±ç¡Ë¾õÂÖ¶èÊ¬¤ÎºÇ¾å°Ì¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍ×²ð¸î5¡×¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×À¼Í¥¤ò±©Â¿Ìî¾Ä¤Ë¸òÂå¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿23Ç¯2·î¤Ë¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¡Öµ¤´ÉÀÚ³«¤Î¼ê½ÑµÚ¤Ó¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤ÎÁõÃå¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢ÄÅµ×°æ¼«¿È¤â¡ÖÀ¼¤ò¼º¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¿Í¹©²»À¼¤òÍÑ¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£