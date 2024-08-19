ÌîÂ¼èßºØ¤¬¡ÖÈô¤ó¤À¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¡¡Ö´¶À¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡×¶¸¸À¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¤â±Æ¶Á
¡¡¶¸¸À»Õ¤ÎÌîÂ¼èßºØ¡Ê58¡Ë¤¬18ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½÷À¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¤òÀä»¿¡£¼«¿È¤Î³èÆ°¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÏÃÂê¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¡£¡Ö1ÈÖ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¹ë¸ì¤¹¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾Ò²ð¤Î¸µ¤ÇÌîÂ¼¤¬VTR¤Ç½Ð±é¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖSNS¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡È¥ª¥È¥Ê¥Ö¥ë¡¼¡É¤¬¼ª¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡Ö²Î¤â¾å¼ê¤¯¤Æ¥À¥ó¥¹¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¡£º£¤Þ¤Ç¤Î»Ö¸þ¤È°ã¤Ã¤¿¡×¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾¯¤·¡ÈÏÂ¡É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡£ÌÌÇò¤¤¤Ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤â¤È¤â¤È¡È¥í¥Ã¥¯¾¯Ç¯¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÌîÂ¼¤Ï¡Ö¡È¥ª¥È¥Ê¥Ö¥ë¡¼¡É¤È¡ÈÀÄ½Õ¤òÀÚ¤êÎö¤¯ÇÈÆ°¡É¤òÊ¹¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î»þ¤Î¾×·â¤ò¡ÖÈô¤ó¤À¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î»Å»ö¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¡£¡Ö¥ª¥Ú¥é¤Î±é½Ð¤Ë¡È¥ª¥È¥Ê¥Ö¥ë¡¼¡É¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤òÆþ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Í¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖËÍ¤ÏÈ¢(¥°¥ë¡¼¥×)¿ä¤·¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î´¶À¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¡È¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï»ä¤âÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢²ÄÇ½À¤ËÅÒ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£