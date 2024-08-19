¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤HD¡¡¥«¥Ê¥À¤ÎÂç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤«¤éÇã¼ýÄó°Æ¤ò¼õ¤±¸¡Æ¤
¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤ÎÂç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤«¤éÇã¼ýÄó°Æ¤ò¼õ¤±¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ËÂÐ¤·Çã¼ý¤ÎÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤ÎÂç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ö¥¢¥ê¥Þ¥ó¥¿¥·¥©¥ó¡¦¥¯¥·¥å¥¿¡¼¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥ê¥Þ¥ó¥¿¥·¥©¥ó¡¦¥¯¥·¥å¥¿¡¼¥ë¡×¤Ï¥«¥Ê¥À¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦31¤«¹ñ¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¡¢¤ª¤è¤½1Ëü7000Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çã¼ýÄó°Æ¤ò¼õ¤±¡¢¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¤Ï¼Ò³°¼èÄùÌò¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤¹¤ëÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¿µ½Å¤ËÂ®¤ä¤«¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¤¬Çã¼ýÄó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢´°Á´¤ËÇã¼ý¤¹¤ë¤Ë¤Ï5Ãû±ß°Ê¾å¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£