ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー ¥É¥ë±ßÃ»´ü¥Ü¥é¾å¾º¡¡1½µ´Ö14%ÂæÁ°È¾

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡14.30¡¡5.75¡¡12.65¡¡5.92
1MO¡¡12.54¡¡5.95¡¡11.03¡¡6.36
3MO¡¡11.58¡¡6.29¡¡10.48¡¡6.89
6MO¡¡10.48¡¡6.28¡¡9.89¡¡7.01
9MO¡¡10.00¡¡6.47¡¡9.61¡¡7.25
1YR¡¡9.74¡¡6.63¡¡9.52¡¡7.46
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡12.84¡¡8.38¡¡9.01
1MO¡¡11.35¡¡9.00¡¡8.33
3MO¡¡11.04¡¡9.47¡¡8.04
6MO¡¡10.49¡¡9.34¡¡7.64
9MO¡¡10.25¡¡9.40¡¡7.53
1YR¡¡10.19¡¡9.54¡¡7.48
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1MO¡¡12.54¡¡5.95¡¡11.03¡¡6.36
3MO¡¡11.58¡¡6.29¡¡10.48¡¡6.89
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡12.84¡¡8.38¡¡9.01
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