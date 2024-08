オルビス“名画デザイン”限定化粧水が東京・青山で、ゴッホ《星月夜》《ひまわり》やモネ《睡蓮》

オルビス(ORBIS)から、“名画デザイン”の限定化粧水「オルビスユー エッセンスローション」が登場。東京・青山の「スキンケア ラウンジ バイ オルビス」で2024年8月31日(土)から10月20日(日)まで開催される限定イベントにて、数量限定発売される。

体験型施設「スキンケア ラウンジ バイ オルビス」とは?

東京・青山の「スキンケア ラウンジ バイ オルビス」は、オルビス初となる体験特化型施設。新鮮な食材を味わえるジュースバーをはじめ、オルビスの商品を購入できるショップ、フェイシャルトリートメントを受けられるサロンなど、五感を満たしながら“美しさ”を見つけられるコンテンツを用意している。





ゴッホやモネの“名画デザイン”化粧水が登場!

中でも人気なのが、人気化粧水「オルビスユー エッセンスローション」のボトルに、好きなデザインと名前を印字できるカスタマイズサービス「クリエイトボトル」だ。今回はそんな「クリエイトボトル」から、“名画デザイン”が数量限定登場する。

ラインナップするのは、フィンセント・ファン・ゴッホの《星月夜》、《ひまわり》、クロード・モネの《睡蓮》の3種類のデザイン。好みでキャップカラーが選べるほか、名前やメッセージを入れることもできる。専用のギフトボックス入りなので、自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめだ。

《ひまわり》や《睡蓮》着想の限定ドリンクも

また1階のジュースバーでは、“名画”モチーフの限定ドリンクを提供。マンゴーとパイナップルに“プチプチ食感”が楽しいチアシードを入れた《ひまわり》着想のスムージーと、ブルーグリーンのグラデーションが美しい《睡蓮》着想のレモンジンジャーソーダが登場する。



【詳細】

「クリエイトボトル」名画デザイン 全3種 各2,750円<数量限定>

セット内容:「オルビスユー エッセンスローション」オリジナルつめかえ用ボトル、「オルビスユー エッセンスローション(医薬部外品)」つめかえ 180mL

販売期間:2024年8月31日(土)〜10月20日(日)

販売店舗:「スキンケア ラウンジ バイ オルビス」店舗、公式オンラインショップ

住所:東京都港区南青山5-7-1

※オンライン購入の場合も、専用ボックスで届ける。

※発送に10日間ほど時間がかかる場合あり。

※オンライン購入の場合は、名前やメッセージの刻印対応が不可。中身が空の状態で店頭に持参した場合は、刻印サービスの対応が可能。



■「ジュースバー」 限定メニュー

・《ひまわり》ドリンク 800円

・《睡蓮》ドリンク 800円

提供場所:1階 「ジュースバー」



(c) Alamy Stock Photo /amanaima ges / (c) Bridgeman Images /amanaimages Claude Monet. Water Lilies, 1906. The Art Institute of Chicago.

外部サイト