¡Ö¤ª²½¾ÑÌµ¤¯¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤¬´ñÀ×¡ª¡×¡¡¿Íµ¤¥°¥é¥É¥ë¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤¹¤Ã¤Ô¤óÌµËÉÈ÷¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î°Ë¿¥¤â¤¨¤µ¤ó¤¬2024Ç¯8·î17Æü¡¢X¤Ç¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡×»Ñ¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó°ûÃã¿©¤Ù¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ª²½¾Ñ¤¹¤ë¤è¡×
°Ë¿¥¤µ¤ó¤Ï16Æü¤«¤é18Æü¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¤ä¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢¥²¡¼¥à¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖACG Matsuri2024¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó°ûÃã¿©¤Ù¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ª²½¾Ñ¤¹¤ë¤è¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Î¡¼¥»¥Ã¥È¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤òX¾å¤ËÆ°²è¤Ç¸ø³«¡£¥é¥Õ¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¬¥Á¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡£°Î¤¤¡×
¡Ö¤ª²½¾ÑÌµ¤¯¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤¬´ñÀ×¡ª¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ïµ®½Å¤Ê¤ä¤Ä¤À¡ª¡ª¡×
¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤Î¤«...µÕ¤ËÉÝ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¢Èë·í¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤â¤³¤Î²Ä°¦¤µºÇ¶¯¤¹¤®¤ë¡¡¹¥¤²á¤®¤ë¡×
¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤¬Âç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×