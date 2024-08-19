¡ÚÂîµå¡ÛÄÄÌ´¤Ø¤ÎÃæ»Ø¡¢ÈðëîÃæ½ý¤¬ÊªµÄ¤ÎÃæ¹ñ¡¡Âîµå¶¨²ñ¤¬À¼ÌÀ¡ÖË¡ÅªÀÕÇ¤¤òÄÉµá¤¹¤ë¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ð¥ëÁª¼ê¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ¹ñÂîµå¶¨²ñ¤¬À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Âîµå½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÎÄÄÌ´¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤¬À¤³¦¥é¥ó¥¯£±°Ì¤ÎÂ¹±Ïèµ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ò£´¡½£²¤Ç²¼¤·¡¢£²Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Ì¾¾¡Éé¤È¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Â¹¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Ãæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤ëË½µó¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢ÄÄ¤Ø¤Î°°Õ¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃæ¹ñ£Ó£Î£Ó¤Î¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¤Ç¤âÄÄÌ´¾¡Íø¤ËÉÔËþ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë½µó¡£ÇÍëÊ»¨¸À¤ä¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Á´¹ñÌ±¤ÎÌ´¤ò¤Ö¤Á²õ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈðëîÃæ½ý¤¬»¦Åþ¡£¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¤Î´ÉÍý¼Ô¤¬Åö³º¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄä»ß¤·¤¿¤ê¡¢·Ù»¡¤¬ÂáÊá¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ç¤ÏÇ®¶¸Åª¤Ê¤ª¤Ã¤«¤±¥°¥ë¡¼¥×¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±£±£·Æü¡¢Ãæ¹ñÂîµå¶¨²ñ¤ÏÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡ÖºÇ¶á¡¢¸ø°Âµ¡´Ø¤Ï´Ø·¸ÉôÌç¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢Ë¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ãË¡¡¦ÈÈºá³èÆ°¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÂîµå¶¨²ñ¤ÏÃÇ¸Ç¤¿¤ë»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë°ãË¡¤«¤ÄÈÈºá¹Ô°Ù¤ò¶¯¤¯ÈóÆñ¤¹¤ë¡×¤È¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ë»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¡£
¡¡
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Îº®Íð¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂîµå¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤È¶¥µ»¤Ë¿¼¹ï¤Ê»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¡¢Áª¼ê¡¢¥³¡¼¥Á¡¢´ÆÆÄ¤Î»Å»ö¡¢À¸³è¡¢²ÈÂ²¤Ë¶Ë¤á¤Æ°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¼Ò²ñÅª±Æ¶Á¤âµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¸ø¶¦¤Î¾ì½ê¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñÂîµå¥Á¡¼¥à¤ä¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¸À¡¢Ãæ½ý¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î°°Õ¤Î¤¢¤ë¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö¶¨²ñ¤ÏË¡Î§¤Ë½¾¤Ã¤Æ¾Úµò¤ò¼ý½¸¤·¡¢´ØÏ¢ÁÈ¿¥¤ä´Ø·¸¼Ô¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¡×¤ÈË¡Åª¼êÃÊ¤ò¼¤µ¤Ê¤¤¶¯¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡¡