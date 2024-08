OH MY GIRL、10thミニアルバム「Dreamy Resonance」コンセプトフォト第1弾を公開

OH MY GIRLが優雅な雰囲気を披露した。所属事務所WMエンターテインメントは19日0時、公式SNSを通じてOH MY GIRLの10thミニアルバム「Dreamy Resonance」のコンセプトフォト「Serenade」を公開した。大きな月と星明かりでいっぱいな夜空を背景に、まるで夜の妖精のような姿のOH MY GIRLのビジュアルが際立つ。夜の雰囲気に似合うブラックとホワイトトーンの衣装に、レースとビーズなどでアクセントを与え、美貌をさらに際立たせた。彼女たちの上品な姿が、見る人々を微笑ませた。

また、メンバーの姿をより近くで確認できる個人カットでは、それぞれの雰囲気と個性により、団体カットとは異なる雰囲気を与え、ファンから反響を呼んでいる。14日にムードカットを公開し、人形のようなビジュアルでファンの心を掴んだ彼女たちは、今回のコンセプトフォトを通じて夢幻的な雰囲気を表現し、ファンをときめかせている。10thミニアルバム「Dreamy Resonance」は、昨年7月の9thミニアルバム「Golden Hourglass」から、約1年1ヶ月ぶりに発売するアルバムで、8月26日午後6時にリリースされる。