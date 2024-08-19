RKK

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÂÇ·â¤¢¤ê¡¢´ØÀáµ»¤¢¤ê¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤ËÀÄ½Õ¤ò¤«¤±¤ë¹â¹»À¸¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£8·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¥×¥í¤Ø¤ÎÆ»¤¬³«¤±¤ë¤È¤¤¤¦Á´¹ñÂç²ñ¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹²Æ¤òÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤ÇÆüËÜ°ì¤ò¡É ¥×¥íÆþ¤êÌÜ»Ø¤¹·§ËÜ¤Î¹â¹»À¸¡¦´äÀîæÆµ±¡¡¡ÖMMA ¹Ã»Ò±à¡×¤ØÇ®¤¤²Æ¤ÎÄ©Àï

¾Ð´é¤Î±ü¤Ë¡ØÉÔ¶þ¤ÎÆ®»Ö¡Ù

¾Ð´é¤¬¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Î´äÀîæÆµ±¡Ê¤¤¤ï¤«¤ï¡¡¤·¤ç¤¦¤­¡ËÁª¼ê¡¢·§ËÜÀ¾¹â¹»3Ç¯À¸¤Ç¤¹¡£

´äÀîÁª¼ê¤¬Ä©¤ó¤À¤Î¤¬¡ØMMA¡¦Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤Î¹â¹»À¸ÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡Ù¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖMMA ¹Ã»Ò±à¡×¡£MMA¤È¤Ï¡¢ÂÇ·â¤¢¤ê¡¢ÁÈ¤ßµ»¡¦´ØÀáµ»¤¢¤ê¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤Ç¤¹¡£

Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢¥×¥í¤ÎÃÄÂÎ¤Ë¿äÁ¦¤µ¤ì¤ëÂç²ñ¡£´äÀîÁª¼ê¤Ï¥×¥í¤Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ½ª¤ï¤í¤¦¡×

´äÀîÁª¼ê¤Ï¡¢Æü¡¹¡¢·§ËÜ»ÔÆâ¤ÎÆ»¾ì¤Ç´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ーー´äÀîÁª¼ê¤ÎÆÀ°Õ¤ÊÅ¸³«¤Ï¡©
SEIGODOJO¡¡´äÀîæÆµ±Áª¼ê¡ÖÅÝ¤·¤Æ¾å¤«¤é²¥¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¿²µ»¤Ç°ìËÜÄù¤á¾å¤²¤Æ·è¤á¤ë¡×

¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢¿²µ»¤ËËá¤­¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£´äÀîÁª¼ê¤ò»ØÆ³¤¹¤ëÆ»¾ì¤Î°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡£

SEIGODOJO¡¡°æ¾åÀ¿¸áÂåÉ½¡Ö1²óÀï¤ÎÁê¼ê¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤¿¤éÂÇ·â¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿²¤«¤»¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¥µ¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê´ØÀáµ»¡Ë¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÎý½¬¤Ï¡Ë½çÄ´¤Ç¤¹¤Í¡×

61.2¥­¥í°Ê²¼¤Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤ë´äÀîÁª¼ê¡¢Á´¹ñ¤Î¶¯¹ë¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¡¢°ì²ó¤ê°Ê¾å¡¢ÂÎ¤¬Âç¤­¤¤ÀèÇÚÁª¼ê¤Î¶»¤ò¼Ú¤ê¤Þ¤¹¡£

´äÀîÁª¼ê¡Ö¡ÊÀèÇÚ¤Ï¡©¡Ë¶¯¤¹¤®¤Þ¤¹¡×

ÀèÇÚÁª¼ê¡¡±ÊÌî¸ùÂç¤µ¤ó¡ÖÎý½¬½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×

¶¥µ»¤ò½é¤á¤Æ2Ç¯È¾¡£Á´¹ñÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿´äÀîÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢µîÇ¯¤Ï¸ø¼°Àï3Ï¢ÇÔ¤ÈÉé¤±¤¬Â³¤­¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤ì¤Ç¤â¡Ä

´äÀîÁª¼ê¡Ö¤³¤³¤ÇÄü¤á¤¿¤éÉé¤±¤¿¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ë¤Î¤â°ã¤¦¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë1²ó¾¡¤Ã¤Æ½ª¤ï¤í¤¦¤È¡×

¾¡¤Ä¤Ë¤ÏÎý½¬¤¬Â­¤ê¤Ê¤¤¡£

Í§Ã£¤È¤ÎÍ·¤Ó¤ä¹â¹»À¸¤È¤·¤Æ¤Î³Ú¤·¤ß¤òÉõ°õ¤·¡¢¶¥µ»¤ËÀÄ½Õ¤òÊû¤²¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤Î¤¿¤á¤Ë¤â

Ã»¤¤¥¤¥ó¥¿ー¥Ð¥ë¤ò¤Ï¤µ¤ó¤ÇÂÎ¤ËÉé²Ù¤ò¤«¤±Â³¤±¤ë¥µー¥­¥Ã¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÏÃÏÌ£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ïー¥É¡£

°æ¾åÂåÉ½¡Ö¤­¤Ä¤¤¤Ã¤¹¤è¡¢¤ß¤ó¤Ê´é¤¬°Å¤¤¤Ã¤¹¤â¤ó¤Í¡×

´äÀîÁª¼ê¡Ö¤Þ¤¸¡¢¤­¤Ä¤¤¤Ã¤¹¡×

¥Ïー¥É¤ÊÎý½¬¤ÎÆü¡¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢´äÀîÁª¼ê¤ÎÊì¡¦Ä¾»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÎ½Å´ÉÍý¤¬É¬¿Ü¤ÎÂ©»Ò¤Î¤¿¤á¡¢Äã¥«¥í¥êー¤Ç¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬Â¿¤á¤Î¼êÎÁÍý¤ò½àÈ÷¤·¤Þ¤¹¡£

Êì¡¦Ä¾»Ò¤µ¤ó¡Ö¾®¤µ¤¤¤È¤­¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤ ¤«¤ï¤¤¤¤¡£¡Ê¿Æ¤Ë¡ËÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¡£³ÊÆ®µ»¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤­¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡×¡¡

¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥¤¥ó¤Ï´äÀîÁª¼ê¤Î¹¥Êª¡¢ÆÚ¤·¤ã¤Ö¤Ç¤¹¡£

´äÀîÁª¼ê¡ÖÊì¤Î¼êÎÁÍý¤¬°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¤¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¿©¤Ã¤È¤±¤Ð¾¡¤Æ¤Þ¤¹¡×
Êì¡¦Ä¾»Ò¤µ¤ó¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×

Á´¹ñÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¡£

´äÀîÁª¼ê¤Ï¼«Âð¶á¤¯¤Î»³¤Ç¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òËèÆü·ç¤«¤µ¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤â¡¢Æ»¾ì¤Ç4»þ´Ö´À¤òÎ®¤·¤¿¸å¡¢»³Æ»¤òÁö¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

´äÀîÁª¼ê¡Ö¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¾å¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤½¤ì¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×

Á´¹ñÀ©ÇÆ¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤Ê¤ë¤«

¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿MMA¹Ã»Ò±à¤ÎËÜÈÖ¡£´äÀîÁª¼ê¤Î³¬µé¤Ë¤Ï³ÆÃÏ¤ÎÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿4¿Í¤¬½Ð¾ì¡£½éÀï¤ÎÁê¼ê¤Ï°¦ÃÎ¸©¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¡£

4Ê¬1¥é¥¦¥ó¥É¤Î½à·è¾¡¡£´äÀîÁª¼ê¤ÏÁÀ¤¤ÄÌ¤êÂÇ·â¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÁê¼ê¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò»Å³Ý¤±¤Þ¤¹¡£

Áê¼ê¤ò¥³ー¥Êー¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë´äÀîÁª¼ê¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

Î¾¼ÔÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¥­¥Ã¥¯¤Î±þ½·¡£¤½¤Î»þ¡¢´äÀîÁª¼ê¤¬ÅÝ¤ìÁê¼ê¤ËÍ¥°Ì¤ÊÂÎÀª¤Ë¡£

¤½¤·¤Æ»î¹ç½ªÎ»¡£

´äÀîÁª¼ê¤ÏÈ½ÄêÉé¤±¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤ÏÆÏ¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

´äÀîÁª¼ê¡Ö¶ÛÄ¥¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î°­¤¤¤È¤³¤í¤¬½Ð¤ÆÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×

¹â¹»À¸¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤Ç¤­¤ëÁ´¹ñÅª¤ÊÂç²ñ¤Ï¤¢¤È2¤Ä¡£´äÀîÁª¼ê¤Ï¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±Áö¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£