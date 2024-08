¹ñ»º¼ã·Ü¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¡ªSAUNA&Co¡Ö¤«¤é¤¢¤²¤Î¸×¡×¹¾¸ÅÅÄÅ¹

SAUNA&Coは、2023年、椎名町の賑わいのある商店街に“からあげの虎 椎名町本店”をオープンし、2024年8月8日に2店舗目となる“からあげの虎 江古田店”をオープンしました。

SAUNA&Co「からあげの虎」江古田店

【こだわりのからあげ】

同店のからあげは厳選した国産若鶏のみを使用し、大分中津の秘伝のたれで丁寧に一昼夜仕込みます。

塩揉み後に特製ダレを揉み込み24時間以上寝かせることで、国産鶏の旨味を最大限に引き出します。

にんにくや唐辛子を控えめにしており、お子様からご年配の方、匂いを気になされる仕事中の方まで幅広い方々に食べやすく仕上がっています。

新店舗でも他店舗同様、以下の中津からあげを含む豊富なメニューを取り揃えています。

からあげの虎 椎名町本店

●中津からあげ もも

旨味あふれるジューシーなもも肉で、ご飯が進む美味しさです。

●中津からあげ むね

パサパサしないむね肉で、ヘルシーなため女性に大人気です。

厳選された国産鶏と調理法にこだわっています。

●砂肝

サクサク、ピリ辛でビールによく合い、やみつき間違いなしのおつまみの定番です。

●手羽先

肉厚で食べごたえが自慢です。

●とり皮

九州名物のパリパリでピリ辛なとり皮は、おつまみやおやつに最適です。

●ひざ軟骨

コリコリ感がたまらない、とまらない美味しさです。

●とりめし

大分の名物とりめしは、九州醤油を使用し、旨味と深みのある甘さが特徴です。

【夏季シーズン限定かき氷】

からあげの虎 椎名町本店のみ、夏季シーズンにかき氷を提供しています。

まるでパウダースノウのようなくちどけ感とふんわりとした上品な味わいとなっています。

■店舗概要

店舗名 :からあげの虎 江古田店

開店日 :2024年8月8日

所在地 :豊島区長崎5丁目19-8 ライオンズマンション東長崎1階

アクセス:東長崎駅より徒歩10分

営業時間:11時〜21時 ※お盆、年末年始は異なります。

定休日 :未定

※テイクアウトのみ

