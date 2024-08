ジローラモ監修会員制高級プライベートサウナ！SAUNA＆Co「SAUNATIGER」

SAUNA&Coは、国内有数のビジネス街・繁華街・国際都市である東京港区赤坂に、パンツェッタ・ジローラモ氏監修のプライベートサウナ「SAUNATIGER(サウナタイガー)」を2022年にオープン、2024年8月30日で2周年を迎えます。

SAUNA&Co「SAUNATIGER」

店舗名 : SAUNATIGER(サウナタイガー)

オープン日: 2022年8月30日

所在地 : 東京都港区赤坂6-9-13

アクセス : 赤坂駅 3a出口 徒歩10分

TEL : 03-5545-3715

営業時間 : 10:00〜27:00

■SAUNATIGERのこだわり

同店は、施設全体の徹底した衛生管理と最高級のおもてなしを提供。

例えば、天然のヒノキ風呂でリラックスしていただけたり、自然の風を感じながらリラックスできるよう窓を多く設けたり、外気浴スペースを完備したりしています。

また、ヘアケアやスキンケアなどのアメニティは髪や肌に優しい高品質でオーガニックなAVEDA製品で統一しています。

サウナ室でのロウリュは豊富な種類を取り揃えており、ローズマリー、ヒバ、ヴィヒタ、ハッカ、ほうじ茶、ジャスミンティーの中から選ぶことができ、お好きに何度でもセルフロウリュが行えます。

プライベートサウナならではの横になり寛ぎながらサウナに入れるのも魅力の一つでしょう。

水風呂の温度を好きなように調整できるところもSAUNATIGERの魅力のひとつです。

お客様毎に毎回新しく水風呂を入れ直すことはもちろん、お客様の好みに合わせて氷を足して温度調整を行っています。

また、すべての部屋が鏡張りになっており広々とした空間の演出と解放感を味わいながら内気浴と外気浴で最高の“ととのい”が可能。

また最もラグジュアリーな体験をしていただけるお部屋として最上階にペントハウスがあり、屋内と屋外の両方に水風呂を設置、屋外では解放感を味わいながら水風呂でよりサウナの効果を高められます。

アメニティに関しても豊富に準備させていただいており、眼鏡拭きやアクセサリーボックス、男女用の水着レンタルなどを用意。

■ラウンジのこだわり

プライベートサウナにて優雅なお時間を過ごした後は、利用料金の中に飲食代も込みのため、ラウンジにてオールインクルーシブでお食事ができ、厳選されたワインや国産ウイスキーのハイボール、無農薬コーヒー等のお飲み物や、こだわりのパスタやラーメン・ハンバーガー・定食類など豊富なメニューを提供しています。

SAUNATIGERのラウンジで提供のメニューすべてに至高の味を追及をしており、カルボナーラの自家製ソースは名古屋の名店「クオーコ・ディ・マーレ」で腕を振うシェフが監修し、芳醇な香りとクリーミーな味わいを楽しめるホワイトソースになっています。

また、コーヒーもパプアニューギニアから厳選した希少価値の高い一品です。

その他にも有機栽培のバナナを使用したスムージーなどそれぞれのメニューにこだわりが詰まった最高の一品になっています。

ペントハウスを利用する方には特別なVIPルームを用意。

完全個室で周りを気にせずにご友人やパートナーなどサウナの余韻に浸りながら食事を楽しめます。

■SAUNATIGERオリジナルブランド「SAUNATIGER APPAREL」

SAUNATIGERは、サウナで整った後にそのまま外出や遊びに行ける「ワンマイルウエア」を提供するオリジナルブランド「SAUNATIGER APPAREL」。

数十回の洗濯にも耐える高級コットンや、抗菌防臭のバイオガード加工を施した素材を使用しており、吸水性と速乾性に優れた製品を特徴としています。

ラインアップには、Tシャツ、テーパードスウェットリブパンツ、そしてダンボールニットを使用したセットアップなどを展開しており、機能性と快適さを兼ね備えたデザインが揃っています。

