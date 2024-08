ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」と「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」にて「ハロウィーンフェア」を開催!

楽しい約70品のディナービュッフェやハロウィーンフードをお部屋で楽しめるパーティーセット付き宿泊プランが登場します☆

ホテル ユニバーサル ポート/ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ「ハロウィーンフェア」

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」と「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」にて開催される「ハロウィーンフェア」

「ホテル ユニバーサル ポート」には、約70品が並ぶディナービュッフェ「秋の味覚とハロウィーンフェア」のほか「ハロウィーンスイーツフェア」「ハロウィーンパーティーメニュー付き宿泊プラン」が登場します。

「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」の「ヴィータ ダイニング ソリス グラーティア」にて土日祝限定で実施されているランチビュッフェは、「月替わりテーマ料理」のテーマを「ハロウィーン」として開催☆

ホテル ユニバーサル ポート:ディナービュッフェ「秋の味覚とハロウィーンフェア」

料金:大人5,480円、小学生2,980円、幼児(4〜6歳)1,580円

※料金は全て、消費税およびサービス料が含まれています

期間:2024年9月5日(木)〜2024年11月4日(月・祝)

時間:17:30〜21:30(最終入店 21:00)※90分制

メニュー例:

モンスターチャーハン、ラザニア、ポークと野菜のトマト煮、おばけのニョッキパスタ チーズクリームソース、ローストビーフ、ハロウィーンピザ、フライドチキン悪魔風、ビーフシチュー、かぼちゃの焼きカプレーゼ、ハロウィーンナムル、イカスミのフリッタータ、カキとチーズの生ハム巻き、ミイラのチョコタルト、キャンドルチーズケーキ、バラのケーキ、カラ傘おばけのケーキ、パンプキンパイ など

※変更になる場合があります

場所:ホテル ユニバーサル ポート 2階 ポートダイニング リコリコ(342席)

予約:「ポートダイニング リコリコ」の予約サイトにて受付中

ポートダイニング リコリコにて、ディナービュッフェ「秋の味覚とハロウィーンフェア」を開催。

秋の味覚を堪能できるシェフこだわりのメニューをはじめ、ハロウィーンモチーフでかわいらしくアレンジしたスイーツまで、約70種を取り揃えたディナービュッフェが登場します。

「秋の味覚とハロウィーンフェア」にて提供されるメニューの一部を紹介していきます。

モンスターチャーハン/おばけのニョッキパスタ

中央「モンスターチャーハン」、奥「おばけのニョッキパスタ」(イメージ)

おばけもびっくり表情を浮かべる、モンスターの姿をした「モンスターチャーハン」

目玉はうずら卵で表現し、赤と緑のスクランブルエッグとタコさんウインナーで不気味なモンスターに仕立てられています。

カラフルな3種類のニョッキを、紫芋を使用したチーズクリームソースで仕上げた「おばけのニョッキパスタ チーズクリームソース」もラインナップ。

鮮やかなハロウィーンカラーの一品からは、今にもおばけが出てきそうです☆

秋野菜の天ぷら/秋野菜の天ぷら/ハロウィーンちらし寿司/炙りマグロのオニオンペッパー風味

上「秋野菜の天ぷら」、右「ハロウィーンちらし寿司」、下「炙りマグロのオニオンペッパー風味」(イメージ)

秋の味覚を堪能できる「秋野菜の天ぷら」は、秋野菜の万願寺とうがらし、バターナッツかぼちゃと、定番のエビを天ぷらで味わう一品。

ブラックペッパーが効いた醬油ベースのオニオンペッパーソースでマリネしたマグロのタタキ「炙りまぐろのオニオンペッパー風味」も楽しめます。

クルミとハチミツがアクセントになった「カキとチーズの生ハム巻き」は、クリームチーズとドライフルーツを混ぜ合わせて柿に乗せ、生ハムで巻きあげたピンチョスです。

ハロウィーンスイーツ:ミイラのチョコタルト/カラ傘おばけのケーキ ほか

「ハロウィーンスイーツ」として、チョコタルトの上から包帯のように生クリームを絞った姿がまるでミイラのような「ミイラのチョコタルト」も登場。

日本の有名な妖怪「カラ傘おばけ」が、ポップな見た目のブラウニーになった「カラ傘おばけのケーキ」も並びます。

味はもちろん、かわいい姿は写真映えもばっちりです!

ホテル ユニバーサル ポート「ハロウィーンスイーツフェア」

期間:2024年9月5日(木)〜11月4日(月・祝)

価格:各800円

場所:ホテル ユニバーサル ポート 1階 レックスカフェ(販売時間:午前11時〜午後10時)

ハロウィーン気分を盛り上げる、4種のスイーツがカフェに登場します。

見ているだけでワクワクする、キュートなスイーツたちです☆

ブラックキャット

リボンと帽子でおめかしした黒猫をモチーフにした「ブラックキャット」

チョコレートとキャラメルとバナナでバランス良く仕上げたムースです。

セニョリータ

クッキー生地、メレンゲ、生クリームと口当たりの良いマロンクリームで仕上げた「セニョリータ」

王道のモンブランが味わえる、フォトジェニックなスイーツです。

シュー・モンスター

食感が楽しいクッキーシューの中に甘酸っぱい苺のクリームと味わい深いチョコプリンが入った「シュー・モンスター」

こちらを見つめる瞳がかわいいモンスターです。

ローズブラン

ピスタチオのムースにチェリーのムースとコンポートを忍ばせた「ローズブラン」

ピスタチオの香ばしさとチェリーの甘酸っぱさのマリアージュを堪能できる一品です。

ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ:ランチビュッフェ「月替わりテーマ料理」

料金:大人2,480円、小学生1,480円、幼児(4〜6歳)780円

※消費税およびサービス料が含まれています

期間:2024年10月5日(土)〜10月27日(日)※土日祝限定(平日は開催されません)

時間:11:00分〜14:30(最終入店 14:00)※90分制

メニュー例:ハロウィーン風ブラックムース、カボチャとブルーチーズのグラタン、ハロウィーン風ガーリックチキン、ドクロのブラックピッツァ、オバケのミートソースピッツァ、カボチャプリン など

※変更になる場合があります

場所:ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ 3階 ヴィータ ダイニング ソリス グラーティア(367席)

予約:「ヴィータ ダイニング ソリス グラーティア」の予約サイトにて受付中

ヴィータ ダイニング ソリス グラーティアにて土日祝限定で開催されているランチビュッフェ。

10月5日より、秋の味覚カボチャを使用したメニューや、オバケやドクロのモチーフを散りばめて石窯で焼きあげたピッツァなど、「ハロウィーン」をテーマとした目にも楽しく美味しい料理がずらりと揃います。

ホテル ユニバーサル ポート:ハロウィーンパーティーメニュー付き宿泊プラン「お部屋で楽しむハロウィーンパーティー★パーティーメニューデリバリープラン」

料金:4名1室利用 1名あたり(朝食付き)14,000円〜(消費税・サービス料込み、宿泊税別)

※料金は一例です。宿泊日、客室タイプ、宿泊人数により異なります

期間:2024年9月5日(木)〜2024年11月4日(月・祝)

お届け可能時間:16:00〜22:00

メニュー例:ハロウィーンカップサラダ、モンスターエッグアイ、魔女のほうき仕立てチーズ、指ドッグ、リンゴとクリームチーズのマウスサンド、おばけポテサラ、墓場のグラタン、ハロウィーンミートパイ、イカスミライスコロッケ、カラフルポテトフライ、フライドチキン、骸骨ハンドのポップコーン、ハロウィーンカップケーキ

※変更になる場合があります

客室:Girlyルーム、Partyルーム、ドキドキ アドベンチャールーム、カリブ デラックスコーナー、エーゲ デラックス、カリブ スーペリア

予約:ホテル公式ウェブサイトにて先行販売

ハロウィーンモチーフでアレンジされた13種のメニューと、スパークリングワインをお部屋へ届けてもらえるプランです。

ちょっぴりホラーな「指ドック」「モンスターエッグアイ」や、もこもこと絞ったクリームをモンスターに見立てた「ハロウィーンカップケーキ」は仮装とも相性抜群!

家族や友人、大切な方々と、お部屋でゆっくりとハロウィーンパーティーを楽しめます☆

おばけやクロネコなど、キュートな料理やスイーツが楽しめるホテルのハロウィーンフェア!

「ホテル ユニバーサル ポート」「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」の「秋の味覚とハロウィーンフェア」は、2024年9月5日(木)から11月4日(月・祝)までの開催です。

