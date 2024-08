¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î´°Á´¹ñÆâÀ½Â¤¡õÎÌ»º¤Ë¸þ¤±Âç¤­¤¯Á°¿Ê¡ª¥«¥Í¥Ð¥ó¡Ö¥×¥í¥¹¥ê¥ó¥¯¡×³ô¼°100¡ó¼èÆÀ

カネバンはフィギュアやプラモデル電子玩具等の設計を手掛けるプロスリンクの100%の株式を2024年8月1日付けで取得し子会社化しました。

カネバン「プロスリンク」株式100%取得

カネバンはフィギュアやプラモデル電子玩具等の設計を手掛けるプロスリンクの100%の株式を2024年8月1日付けで取得し子会社化しました。

■子会社化の背景

昨今の円安状況下においても引き続き需要旺盛なフィギュア/プラモデル領域において、高まる国内需要を満たすこと、及び、予てからカネバングループで推し進めていたフィギュア/プラモデルの完全国内生産に向けてボトルネックとなっていた商品設計を補完する形での子会社化。

これにより、ハイエンド、プライズ商品、くじ商品に至るまで、様々なグレードのフィギュア国産化が可能となります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post フィギュアの完全国内製造&量産に向け大きく前進!カネバン「プロスリンク」株式100%取得 appeared first on Dtimes.