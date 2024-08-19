¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤ËºÇÃ»15Ê¬¡È½¼ÅÅ¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±EVÉáµÚ¤ò¸å²¡¤·
¡¡ºÇÃ»15Ê¬¤Û¤É¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ëÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê=EV¡Ë¤Î½¼ÅÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢EV¤òÉáµÚ¤µ¤»¤ëÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿EV¤Î½¼ÅÅ¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡¡¥¿¥¯¥·¡¼¥¢¥×¥ê¡ÖGO¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëGO³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î¥í¡¼¥½¥ó2Å¹ÊÞ¤ÎÉßÃÏ¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ4¥«½ê¤ÇµÞÂ®½¼ÅÅ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤äÇÛÁ÷¤Ê¤É¤ÎË¡¿Í¼ÖÎ¾¤Ç¡¢ºÇÃ»¤Ç15Ê¬ÄøÅÙ¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¼ÖÎ¾¤ÎEV²½¿ä¿Ê¤ò·Ç¤²¤ë¤Ê¤«¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤Î³ÎÊÝ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç¯Æâ¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¸þ¤±¤Ë¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»Ï¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¼óÅÔ·÷¤ä´ØÀ¾·÷¤Ê¤É¤Ë100´ð°Ê¾å¤ÎÀßÃÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë