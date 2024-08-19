ÄÔ´õÈþ¡¢21Ç¯´Ö¶¦±éNG¤À¤Ã¤¿¿ÍÊª¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö°ìËü¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç°ì½ï¤ËÍÙ¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬18Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£21Ç¯´Ö¶¦±éNG¤À¤Ã¤¿¿ÍÊª¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÄÔ¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¹¾Æ¬2:50¤Ë¤è¤ë¾Ð¤¤¤È²»³Ú¤Îº×Åµ¡Ø¥¨¥¬¥Õ¥§¥¹2024 supported by desknet's NEO¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¶¦±éNG¤À¤Ã¤¿»äÃ£¤¬¤Ä¤¤¤Ë°ìËü¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç°ì½ï¤ËÍÙ¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹¾Æ¬¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿Ã¦¤°¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¤¬¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡Ö¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¤ÏËÜÅö¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÍ¥¤·¤µ¤Ç½ÐÍè¤Æ¤ë¿Í¤À¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ï¤â¤¦¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÀ¨¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤Þ¤¿°ì½ï¤ËÍÙ¤ì¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£