LE SSERAFIM¡¦¥«¥º¥Ï¡¢½é¤Î¶âÈ±¥í¥ó¥°¡Ä°ÅÈ±À¶Á¿¤«¤é°ìÊÑ¡ª¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÇúÈ¯¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡×
´Ú¹ñ¤Î5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¡×¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥«¥º¥Ï¡Ê21¡Ë¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬·ãÊÑ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢°ÅÈ±¤ÇÀ¶Á¿¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥º¥Ï¤À¤¬¡¢½é¤Î¶âÈ±¥í¥ó¥°¤Ë°ìÊÑ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡×¤ÈÂçÁû¤®¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿À¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ä¡ª¥«¥º¥Ï¤Î¶âÈ±¥í¥ó¥°»Ñ
22Ç¯5·î¤ËBTS¤òÍÊ¤¹¤ë´Ú¹ñ¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖHYBE¡×¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÀ¤³¦Ãæ¤Î¼çÍ×¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀÊ´¬¡£22¡¢23Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¤ÇNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆºßÀÒ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¸µHKT48¤ÎµÜÏÆºéÎÉ¡Ê26¡Ë¤È¡¢¥Ð¥ì¥¨¤ÎÌ¾Ìç¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥º¥Ï¤À¡£¥«¥º¥Ï¤Ï´Ú¹ñ¤Çà¹ñÌ±¤Î½éÎøá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿½÷Í¥¤Î¥Ú¡¦¥¹¥¸¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï700Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¶âÈ±¥í¥ó¥°»Ñ¤Ï¡¢LE SSERAFIM¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡¢30Æü¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Î4th Mini Album¡ÖCRAZY¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤ä±ÇÁü¤ÇÈäÏª¡£¥«¥º¥Ï¤ÏÇò¤¤¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤Ë¥Ö¥í¥ó¥É¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Î¤Ø¤½½Ð¤·¥ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤ÇÂçÆì¤ò¤¹¤ë¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¡¢Ä®ÊÂ¤ß¤òÊâ¤¯»Ñ¤Ï¥¯¡¼¥ë¤À¡£
¥«¥º¥Ï¤Ï¥á¥Ã¥·¥å¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÉô¤ò¶âÈ±¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´Æ¬¤Ç¤Î¶âÈ±»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥¦¥£¥Ã¥°¤Ê¤Î¤«ÃÏÌÓ¤Ê¤Î¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÇ®¶¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£