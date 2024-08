インディーズバンド LET ME KNOWが、自身最大規模となるワンマンライブツアー『LET ME KNOW LIVE TOUR 2024 -Nostalgic Modern- II』を開催する。

本情報は、LET ME KNOWが出演した『SUMMER SONIC 2024』のステージで発表されたもの。12月10日の愛知県 ダイアモンドホール公演を皮切りに東京、大阪を回り、東京公演はEX THEATER ROPPONGIにて開催するという。

チケットのオフィシャル先行は、9月25日23時59分まで受付中だ。

(文=リアルサウンド編集部)