¥¢¥ó¥ß¥«¡¢¥»¥¯¥·¡¼¿åÃå¡ßÈþµÓ¤Ç¥Õ¥¡¥óÌ¥Î»¡Ö¤Ä¤ÞÀè¤ÎÀè¤Ã¤Ý¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤É¤³¤¾¤Î¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥ó¥ß¥«(52)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¤¢¤ë¥»¥ª¥É¡¼¥ë¡¦¥ß¥é¡¼»á(53)¤È¥Ð¥«¥ó¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥°¥ì¡¼¥È¥Ð¥ê¥¢¥ê¡¼¥ÕËÌ¤ÎÅç¤Ø¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥° Èþ¤·¤¤»¹¸ê¤ÈµûÃ£¤Î½»¤àÀ¤³¦¤Ë¡¢¤»¤á¤Æ³¤¤ËÆëÀ÷¤à¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¿åÃå¤Ç¥½¥Ã¤È¤ª¼ÙËâ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¥¢¥ó¥ß¥«¡£¶»¸µ¤Î³«¤¤¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÀÄ¿§¤Î¿åÃå»Ñ¤ÈÈþµÓ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤¿¤Á¤â¿å¤ÎÃæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÈþ¤·¤¤³¤¤ÎÃæ¤ÎÀ¤³¦¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡¢¡¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÆµÛ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¿å¤ÎÃæ¤ÎÌµ²»¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡ÖÀÎ¤Ï¿å¤¬ÉÝ¤¯¤Æ³¤¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢±Ë¤°¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤ÊÃ¶ÆáÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£¤Ç¤Ï³¤¤ËÀø¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ ¤¢¤È²¿²ó¤«¡¢¤³¤ÎÈþ¤·¤¤À¤³¦¤ò´®Ç½¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ð¥«¥ó¥¹¤Î´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¨¤¨¤Ê¤¡¡×¡ÖÂÄ¹¡Ä¡×¡Ö¤Ä¤ÞÀè¤ÎÀè¤Ã¤Ý¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤É¤³¤¾¤Î¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡¢2012Ç¯7·î¤Ë¼Â¶È²È¤Î¥ß¥é¡¼»á¤È·ëº§¤·¤¿¡£