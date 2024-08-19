TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤ç¤¦¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÀè½µËö¤Î½ªÃÍ¤è¤ê674±ßÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¡¢3Ëü7388±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

¤­¤ç¤¦¸á¸å¤ËÆþ¤ê¡¢³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç±ßÁê¾ì¤Ï±ß¹â¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¹Ô¤·¡¢Àè½µËö¤ËÈæ¤Ù¤Æ3±ß°Ê¾å¾å¾º¤·¡¢°ì»þ1¥É¥ë¡á145±ßÂæÁ°È¾¤Þ¤Ç¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î¤¿¤á¡¢Í¢½Ð´ØÏ¢³ô¤òÃæ¿´¤ËÇä¤êÃíÊ¸¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Àè½µ¶âÍË¤Þ¤Ç5±Ä¶ÈÆü¤Ç3200±ß°Ê¾å¡¢³ô²Á¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÍø±×¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ëÆ°¤­¤â³ô²Á¤Î½Å¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥Û¡¼¥ë²ñµÄ¤òÁ°¤Ë»Ô¾ì¤Ï¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüÊÆ¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¥È¥Ã¥×¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¹Ó¤¤ÃÍÆ°¤­¤¬Â³¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£