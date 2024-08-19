Åìµþ³ô¡¢£¶£·£´±ß°Â¡áÏ¢Æ¤ÎÈ¿Æ°¡¢±ßµÞ¿¤â·ùµ¤
¡¡£±£¹Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÂçÉýÈ¿Íî¤·¤¿¡£
¡¡½ªÃÍ¤ÏÁ°½µËöÈæ£¶£·£´±ß£°£µÁ¬°Â¤Î£³Ëü£·£³£¸£¸±ß£¶£²Á¬¡£²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ£·£°£°±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Á°½µËö¤Þ¤Ç¤ÎµÞÂ®¤Ê¾å¾º¤ÎÈ¿Æ°¤Ç¡¢Íø±×³ÎÄêÇä¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£±ßÁê¾ì¤ÎµÞ¿¤âÍ¢½Ð´ë¶È¤Î¼ý±×°µÇ÷¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á·ùµ¤Çä¤ê¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÁ°½µËö£±£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë£µÏ¢Æ¤·¡¢·×£³£²£°£°±ßÄ¶¾å¾º¤·¤¿¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÌá¤êÂÔ¤Á¤ÎÇä¤ê¤¬½Ð¤¿¡×¡ÊÂç¼ê¾Ú·ô¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£±ßÁê¾ì¤¬°ì»þ£±¥É¥ë¡á£±£´£µ±ßÂæÈ¾¤Ð¤ÈÁ°½µËöÈæ¤Ç£³±ß°Ê¾å±ß¹â¤Ë¿¶¤ì¡¢²¼¤²Éý³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡