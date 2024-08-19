¡ã¤ß¤ó¤«¤Ö¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡ä¡á¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£³°Ì¤Ë¥ì¥Ê
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×¤Î£±£¹Æü¸á¸å£²»þ¸½ºß¤Ç¡¢¥ì¥Ê¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹<4889.T>¤¬¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×¤Ç£³°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸áÁ°£±£±»þ£³£°Ê¬¤´¤í¡¢ÅüÇ¢ÉÂ´µ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÅêÍ¿ÎÌ¤òÍ½Â¬¤¹¤ë£Á£É¤ÎÎ×¾²ÀÇ½»î¸³¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÈóÀìÌç°å¤Ë¤âÀìÌç°å¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¼£ÎÅ¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë£Á£É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à°åÎÅµ¡´ï¡Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ë¤Î³«È¯¤Ë¡¢ÅìËÌÂç³Ø¡¢£Î£Å£Ã<6701.T>¡¢£Î£Å£Ã¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥¿¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤È¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¼£ÎÅ»Ù±ç£Á£É¡Ê£Ä£Í－£Ó£Á£é£Ì¡Ë¤ò³«È¯¤·¤¿¤¬¡¢³«È¯¤·¤¿£Á£É¤ò°åÎÅ¸½¾ì¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ò¥È¤ÎÎ×¾²¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤ÆÎ×¾²¸½¾ì¤Ç´üÂÔ¤·¤¿ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤«¤ò³Î¤«¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÎÎ×¾²ÀÇ½»î¸³¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡£ÅìËÌÂç³Ø¤Ê¤É¹ñÆâ£µ°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Î×¾²ÀÇ½»î¸³¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤¿ÀÇ½¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ø¥×¥í¥°¥é¥à°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤ÆÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿½ÀÁ¡ÊÌô»ö¿½ÀÁ¡Ë¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±¼Ò³ô¤Ï¸å¾ì¤ËÆþ¤êµÞÆ¤·°ì»þ¡¢Á°½µËöÈæ£·£°±ß¡Ê£²£°¡¥£¶¡ó¡Ë¹â¤Î£´£°£¹±ß¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Çã¤¤Í½ÁÛ¿ô¤Î¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¸áÁ°£±£±»þ£³£°Ê¬¤´¤í¡¢ÅüÇ¢ÉÂ´µ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÅêÍ¿ÎÌ¤òÍ½Â¬¤¹¤ë£Á£É¤ÎÎ×¾²ÀÇ½»î¸³¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÈóÀìÌç°å¤Ë¤âÀìÌç°å¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¼£ÎÅ¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë£Á£É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à°åÎÅµ¡´ï¡Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ë¤Î³«È¯¤Ë¡¢ÅìËÌÂç³Ø¡¢£Î£Å£Ã<6701.T>¡¢£Î£Å£Ã¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥¿¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤È¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¼£ÎÅ»Ù±ç£Á£É¡Ê£Ä£Í－£Ó£Á£é£Ì¡Ë¤ò³«È¯¤·¤¿¤¬¡¢³«È¯¤·¤¿£Á£É¤ò°åÎÅ¸½¾ì¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ò¥È¤ÎÎ×¾²¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤ÆÎ×¾²¸½¾ì¤Ç´üÂÔ¤·¤¿ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤«¤ò³Î¤«¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÎÎ×¾²ÀÇ½»î¸³¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡£ÅìËÌÂç³Ø¤Ê¤É¹ñÆâ£µ°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Î×¾²ÀÇ½»î¸³¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤¿ÀÇ½¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ø¥×¥í¥°¥é¥à°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤ÆÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿½ÀÁ¡ÊÌô»ö¿½ÀÁ¡Ë¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±¼Ò³ô¤Ï¸å¾ì¤ËÆþ¤êµÞÆ¤·°ì»þ¡¢Á°½µËöÈæ£·£°±ß¡Ê£²£°¡¥£¶¡ó¡Ë¹â¤Î£´£°£¹±ß¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Çã¤¤Í½ÁÛ¿ô¤Î¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS