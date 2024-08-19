¤¤¤¤»ÑÀª¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ï¸å·¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£È¿¤ê¹ø¤Ë¸ú¤¯¡Ö¤Ê¤¬¤éÏÆ¤Î¤Ð¤·¡×
¸ÆµÛ¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡ª ¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¡Ö¤Í¤³¤Î¤Ó¡×¡¿1Ê¬¤ä¤»¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë°Õ¤ò·è¤·¤Æ¶Ú¥È¥ì¤ò»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¦¤è¤¦¤Ë¸ú²Ì¤¬½Ð¤º¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤êÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¸½Âå¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤äÄ¹»þ´Ö¤Î¥¹¥Þ¥ÛÁàºî¤¬½¬´·¤È¤Ê¤ê»ÑÀª¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°¤¤»ÑÀª¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤â´üÂÔÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤ÏÆÀ¤é¤ì¤º¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¥±¥¬¤äÄË¤ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤¿¤«¥Ä¥¤Ê¤Û¤ê¡¢ÎëÌÚ¹§²ÂÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¶Ú¥È¥ì¤¶¤»¤Ä½÷»Ò¤¬¹Ô¤Ãå¤¤¤¿ 1Ê¬¤ä¤»¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£È¿¤ê¹ø¤Ë¸ú¤¯
¤Ê¤¬¤éÏÆ¤Î¤Ð¤·
1¡¡¾åÈ¾¿È¤òµ¯¤³¤·¤Æ²£ºÂ¤ê¤ò¤¹¤ë
2¡¡¸ª¤Î²¼¤è¤ê¾¯¤·³°Â¦¤Ø¼ê¤òÃÖ¤¯
3¡¡¾²¤Ë¤Ä¤¤¤¿¼ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤â¤¿¤ì´ðËÜ¤Î¸ÆµÛ¤ò£´²ó¡ßº¸±¦£±¥»¥Ã¥È
¡ÚNG¡Û¤Ò¤¸¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢£¹üÈ×¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤Î¥³¥Ä¡¡¸å·¹¤ÈÁ°·¹
¤Ò¤¶¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¢¤ª¸þ¤±¤Ë¿²¤Æ¹ø¤Î²¼¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¯
¸å·¹
Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤éÊ¢¶Ú¤ò»È¤Ã¤Æ¼ê¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤¤¤¯
Á°·¹
Ê¢¶Ú¤ò»È¤Ã¤Æ¼ê¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¹ø¤òÎ¥¤¹
´Æ½¤¡§ÎëÌÚ ¹§²Â¡Ä»ÑÀª&ÉÔÄ´²þÁ±¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¡Öb{stoic¡×¥Ø¥Ã¥É¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡£
Ãø¡á¤¿¤«¥Ä¥¤Ê¤Û¤ê¡¢ÎëÌÚ¹§²Â(´Æ½¤)¡¿¡Ø¶Ú¥È¥ì¤¶¤»¤Ä½÷»Ò¤¬¹Ô¤Ãå¤¤¤¿ 1Ê¬¤ä¤»¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Ù