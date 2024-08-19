19日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数206、値下がり銘柄数351と、値下がりが優勢だった。



個別ではアストロスケールホールディングス<186A>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、シンバイオ製薬<4582>、クオリプス<4894>、セルシード<7776>がストップ高。グリーンエナジー＆カンパニー<1436>、ヘリオス<4593>、ペルセウスプロテオミクス<4882>、ダブルエー<7683>、ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<7685>など6銘柄は年初来高値を更新。ＪＴＯＷＥＲ<4485>、ＡｐｐＢａｎｋ<6177>、キューブ<7112>、プレシジョン・システム・サイエンス<7707>、和心<9271>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｂｉｒｄｍａｎ<7063>がストップ安。Ａｒｅｎｔ<5254>、ｃｏｌｙ<4175>、モダリス<4883>、サイバー・バズ<7069>、メンタルヘルステクノロジーズ<9218>は値下がり率上位に売られた。



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