¡ÚÂ®Êó¡Û¹áÀî¸©¶µ°Ñ¡¡¶µ°÷¤é3¿Í¤òÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¡¡À¸ÅÌ¤Ø¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤äÉôÈñ¤Î»äÅªÎ®ÍÑ
¹áÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ
¡¡¹áÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï19Æü¡¢¶µ°÷¤é3¿Í¤òÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¾¾»Ô¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¤ÎÃËÀ¶µÍ¡¡Ê60¡Ë¤Ï2023Ç¯12·î¤´¤í¤«¤é2024Ç¯5·î¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¶ÐÌ³¤¹¤ëÃæ³Ø¹»¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Î¹ø¤äç½Éô¤Ê¤É¤ò¿¨¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´Ýµµ»Ô¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÃË¡Ê25¡Ë¤Ï¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç3ÅÙÂáÊá¤µ¤ì¡¢ºÛÈ½Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¿ÅÙÄÅ¹â¹»¤Ç¼Â½¬½õ¼ê¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¡Ê43¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯4·î～2024Ç¯1·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢À¸ÅÌ¤«¤é½¸¤á¤¿ÉôÈñ¤Ê¤É161Ëü6008±ß¤ò»äÅª¤ËÎ®ÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¹áÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¶µ¿¦°÷¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢6·î5Æü¤ËÎ×»þ¹»Ä¹²ñ¤ò³«¤¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤è¤¦»ØÆ³¤ÎÅ°Äì¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£