¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÂç¼Ò¡¦ÇÏÄí¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡¡ÇØÈÖ¹æ10¤Î´ß¤¬½éÀèÈ¯¡¡¿ÀÂ¼³Ø±àÀèÈ¯¤Ï¥¨¡¼¥¹º£Â¼
¡¡¡þÂè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè12Æü¡¦½à¡¹·è¾¡¡¡Âç¼Ò¡½¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê2024Ç¯8·î19Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥Ù¥¹¥È4¡¢ºÇ¸å¤Î¤¤¤¹¤ò¤«¤±¡¢Âè4»î¹ç¤Ç¤ÏÂç¼Ò¡ÊÅçº¬¡Ë¡Ý¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Âç¼Ò¤Ï3»î¹çÏ¢Â³´°Åê¤Ç401µå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ëº¸ÏÓ¥¨¡¼¥¹¤ÎÇÏÄíÍ¥ÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÇØÈÖ¹æ10¤Î´ß¹±²ð¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Î4¶¯Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¡¢º£Â¼ÂóÌ¤¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬2²óÀï°ÊÍè¤ÎÀèÈ¯¤ËÎ©¤Ä¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú¿ÀÂ¼³Ø±à¡Û
¡Ê4¡ËÁýÅÄ
¡Ê8¡ËÆþÐÔÅÄ
¡Ê6¡Ëº£²¬
¡Ê9¡ËÀµÎÓ
¡Ê5¡Ë´ä²¼
¡Ê7¡Ë¾åÀî¾²
¡Ê2¡ËÌÚ²¼
¡Ê3¡ËÆ£ÅÄ
¡Ê1¡Ëº£Â¼
¡ÚÂç¼Ò¡Û
¡Ê8¡ËÆ£¸¶
¡Ê6¡ËÆ£¹¾
¡Ê2¡ËÀÐ¸¶
¡Ê3¡Ë¹âÍü
¡Ê7¡Ë²¼¾ò
¡Ê9¡Ë¹â¶¶Áó
¡Ê1¡Ë´ß
¡Ê5¡Ë±à»³
¡Ê4¡Ë¹â¶¶æÆ