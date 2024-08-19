´Ú¹ñ¤ÇÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î²ÐºÒÁê¼¡¤°¡Ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤«¤é½Ð²Ð¤«
´Ú¹ñ¤Ç16Æü¡¢Ãó¼ÖÃæ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤«¤éÆÍÁ³²Ð¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¾Ã²Ð¤Ë¤Ï4»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²èÌÌ¤Î±¦¾å¡¢Æ»Ï©¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤«¤éÇò¤¤±ì¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¤½¤Î±ì¤¬¼þ°Ï¤Ë¹¤¬¤ê¡¢1Ê¬¸å¤Ë¤Ï¼Ö¤ÎÄì¤«¤é±ê¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²ÐºÒ¤Ï16Æü¡¢¥½¥¦¥ë¹Ù³°¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢¶á¤¯¤Î¿©Æ²¤«¤é¿Í¤¬Æ¨¤²½Ð¤¹ÍÍ»Ò¤âÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êü¿å¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²Ð¤ÎÀª¤¤¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¥·¡¼¥È¤ò¤«¤Ö¤»¤ë¤Ê¤É¤·¡¢4»þ´Ö°Ê¾å¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ç³¤¨¤¿¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Æ¥¹¥é¼ÒÀ½¤Î¼Ö¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÉôÊ¬¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Åö¶É¤¬Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ïº£·î¤ËÆþ¤ê¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë²ÐºÒ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£