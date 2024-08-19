ÃÍ¾å¤²¸å½é¤«¤â¡© Adobe CC¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥ÈÈÇ¤¬Amazon¤Ç¥»¡¼¥ëÃæ
Çã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ï¤äÀÇ¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡£
2024Ç¯3·î¤«¤é¤Þ¤ë¤Ã¤ÈÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿AdobeÀ½ÉÊ¡£Á´ÉôÆþ¤ê¤Î¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥×¥é¥ó¤Ê¤ó¤Æ1Ëü4000±ß¶á¤¯ÃÍ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥»¡¼¥ë»þ´ü°Ê³°¤Ï¼ê¤ò½Ð¤·¤Å¤é¤¤²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
º£Ç¯¤Î¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¤Ç¤â¥»¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Þ¤ÇÂÔµ¡¤«¤Ê¡¼¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢8·î16Æü¤«¤é¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥×¥é¥ó¤¬¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Ææ¥»¡¼¥ë¡ª
2.8Ëü±ß¤Û¤É¤ªÆÀ
¡ÚAdobe¸ø¼°¡ÛCreative Cloud ¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È
50,247±ß
Amazon¤Ç¸«¤ëPR
»²¹Í²Á³Ê7Ëü8982±ß¤Î¤È¤³¤í¤¬¡¢¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Ç5Ëü247±ß¤Ë¡£³ÎÇ§¤·¤¿¸Â¤ê¡¢3·î¤ÎÃÍ¾å¤²¸å¤«¤é½é¤á¤Æ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥»¡¼¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¡¼¥ë¤Î½ªÎ»»þ´ü¤ÏÉÔÌÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ÑÂ³ÍøÍÑ¤â¤·¤¯¤Ï¿·µ¬¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ï¤¼¤Òº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¥²¥Ã¥È¤ò¤Ð¡ª
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÃÍ¾å¤²°ÊÁ°¤Î¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Ï4Ëü2000±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£³ä°ú¸å²Á³Ê¤Ç8,000±ß¶á¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤¬ÄìÃÍ¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡Ä¡£
Source: Amazon