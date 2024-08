インドネシア代表にMLS屈指のGKパエスが合流…オランダ出身の26歳、4月に国籍取得でW杯最終予選から初招集へ

インドネシア代表に新戦力だ。インドネシアサッカー協会(PSSI)は18日、アメリカ・メジャーリーグサッカー(MLS)のFCダラスに所属するGKマールテン・パエス(26)がインドネシア代表入りすると発表した。パエスはオランダ・ナイメヘン出身で、世代別オランダ代表歴のある192cm守護神。地元のNECナイメヘンでデビュー後、ユトレヒトで正守護神を務めたのち、2022年1月にダラス入り。ダラスでも一貫して1番手を担い、現在までに公式戦通算100試合でプレーする。

また、今季はMLSオールスターに選出されるなど、同リーグ最高のGKの1人に位置付けられる実力者。MLS中堅のFCダラスだが、守護神パエスがチームの骨格となっている形だ。ルーツを遡ると、祖母がインドネシア人で、今年4月にインドネシア国籍を取得。そして18日、元インテル会長としても知られるPSSIのエリック・トヒル会長が、パエスとのツーショットと共に、同選手のA代表入りを宣言した。「インドネシアサッカー界の未来へ、最高の人材を連れてくる…まさにPSSIのコミットメントを示す事例です。パエスが代表チームのより良い成績に貢献すると確信しています」PSSIによると、9月のW杯アジア最終予選スタートからパエスを初招集するかは、あくまでシン・テヨン監督次第。どちらにせよ、FIFAからすでに認可が下り、いつでも初キャップを与えられる準備が整っているようだ。日本代表は、11月14日の予選第5節でインドネシア代表とのアウェイゲームに臨む。◆インドネシア代表の最終予選第1節 9/5 vs サウジアラビア(A)第2節 9/10 vs オーストラリア(H)第3節 10/10 vs バーレーン(A)第4節 10/15 vs 中国(A)第5節 11/14 vs 日本(H)第6節 11/19 vs サウジアラビア(H)第7節 3/20 vs オーストラリア(A)第8節 3/25 vs バーレーン(H)第9節 6/5 vs 中国(H)第10節 6/10 vs 日本(A)