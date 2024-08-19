Æî¥·¥Ê³¤¡¡ÈæÁ¥¤ÈÃæ¹ñÁ¥¾×ÆÍ¡¡ÈæÂ¦¤Ï¡ÖÃæ¹ñÁ¥¤¬°ãË¡¤«¤Ä¹¶·âÅªÁàÁ¥¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÈóÆñ
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅö¶É¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÎÎÍ¸¢¤òÁè¤¦Æî¥·¥Ê³¤¤Ç¹Ò¹ÔÃæ¤ÎÁ¥¤¬Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÁ¥¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÃæ¹ñÁ¥¤¬°ãË¡¤«¤Ä¹¶·âÅª¤ÊÁàÁ¥¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Î¥µ¥Ó¥Ê¾ÌÉÕ¶á¤Ç±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤Î½ä»ëÁ¥¤¬Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÁ¥¤È¾×ÆÍ¤·¡¢Á¥ÈøÉôÊ¬¤ËÄ¾·Â1.1¥á¡¼¥È¥ë¤Î·ê¤¬³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤È¤â¤Ë¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤Î½ä»ëÁ¥¤âÃæ¹ñÁ¥¤«¤é2ÅÙ¤Î¾×ÆÍ¤ò¼õ¤±¡¢Â»½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂ¦¤Ï¡ÖÃæ¹ñÁ¥¤¬°ãË¡¤«¤Ä¹¶·âÅª¤ÊÁàÁ¥¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÈóÆñ¤·¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¼«À©¤È¹ñºÝË¡¤Î½ç¼é¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤Ï¡ÖÀÕÇ¤¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂ¦¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²èÁü¡§¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó±è´ß·ÙÈ÷Ââ
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Î¥µ¥Ó¥Ê¾ÌÉÕ¶á¤Ç±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤Î½ä»ëÁ¥¤¬Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÁ¥¤È¾×ÆÍ¤·¡¢Á¥ÈøÉôÊ¬¤ËÄ¾·Â1.1¥á¡¼¥È¥ë¤Î·ê¤¬³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤È¤â¤Ë¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤Î½ä»ëÁ¥¤âÃæ¹ñÁ¥¤«¤é2ÅÙ¤Î¾×ÆÍ¤ò¼õ¤±¡¢Â»½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂ¦¤Ï¡ÖÃæ¹ñÁ¥¤¬°ãË¡¤«¤Ä¹¶·âÅª¤ÊÁàÁ¥¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÈóÆñ¤·¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¼«À©¤È¹ñºÝË¡¤Î½ç¼é¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤Ï¡ÖÀÕÇ¤¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂ¦¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²èÁü¡§¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó±è´ß·ÙÈ÷Ââ