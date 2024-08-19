£Ê£Ò¶å½£¤ÏÂ³¿¡¢¹ñÆâÂç¼ê¾Ú·ô¤¬ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò£´£µ£°£°±ß¤Ø°ú¤¾å¤²
¡¡£Ê£Ò¶å½£<9142.T>¤¬Â³¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô¤¬£±£¶ÆüÉÕ¤Ç¡¢Åê»ñÉ¾²Á¡Ö£²¡×¤ò·ÑÂ³¤·¤Ä¤Ä¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò£´£±£°£°±ß¤«¤é£´£µ£°£°±ß¤Ø°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡Æ±¾Ú·ô¤Ç¤Ï¡¢±¿ÄÂ²þÄê¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï£²£·Ç¯£³·î´ü¤«¤é£±£°£°²¯±ß¤ÎÁý¼ýÁý±×¸ú²Ì¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢£²£¶Ç¯£³·î´ü¤«¤é£±£¶£°²¯±ß¤ÎÁý¼ý¸ú²Ì¤ò¸«¹þ¤à¤Û¤«¡¢ÉÔÆ°»º¡¦¥Û¥Æ¥ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä±Ø¥Ó¥ë¤Î¼ý±×¤¬ÎÉ¹¥¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤ßÍ½ÁÛ¤òÁý³Û¡£°ìÊý¤ÇÅê»ñ¤äÈñÍÑ¤¬½ù¡¹¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¿¥¤ê¹þ¤ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤ò£²£µÇ¯£³·î´ü¤Ç£µ£¸£°²¯±ß¤«¤é£µ£¹£°²¯±ß¤Ø¡¢£²£¶Ç¯£³·î´ü¤Ç£µ£¸£µ²¯±ß¤«¤é£·£³£µ²¯±ß¤ØÁý³Û½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡Æ±¾Ú·ô¤Ç¤Ï¡¢±¿ÄÂ²þÄê¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï£²£·Ç¯£³·î´ü¤«¤é£±£°£°²¯±ß¤ÎÁý¼ýÁý±×¸ú²Ì¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢£²£¶Ç¯£³·î´ü¤«¤é£±£¶£°²¯±ß¤ÎÁý¼ý¸ú²Ì¤ò¸«¹þ¤à¤Û¤«¡¢ÉÔÆ°»º¡¦¥Û¥Æ¥ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä±Ø¥Ó¥ë¤Î¼ý±×¤¬ÎÉ¹¥¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤ßÍ½ÁÛ¤òÁý³Û¡£°ìÊý¤ÇÅê»ñ¤äÈñÍÑ¤¬½ù¡¹¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¿¥¤ê¹þ¤ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤ò£²£µÇ¯£³·î´ü¤Ç£µ£¸£°²¯±ß¤«¤é£µ£¹£°²¯±ß¤Ø¡¢£²£¶Ç¯£³·î´ü¤Ç£µ£¸£µ²¯±ß¤«¤é£·£³£µ²¯±ß¤ØÁý³Û½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS